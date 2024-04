À Boston, on est optimiste sur la prolongation de contrat de Jaylen Brown

Il n’est pas free agent, mais Jaylen Brown fait partie des centres d’attraction de cet été. L’arrière/ailier All-Star a la possibilité de prolonger dès cet été, et c’est le montant qui attire les regards : 295 millions de dollars sur cinq ans.

C’est le plus gros contrat possible, appelé aussi « super max extension », et on s’interroge sur la volonté des Celtics de lui proposer le maximum.

Pour l’instant, ça discute toujours et Brad Stevens, le président de la franchise, est optimiste.

« Je ne peux pas vraiment en parler, mais il s’agit de bonnes discussions » assure-t-il. « Nous voulons que Jaylen soit là pour très longtemps, et nous l’avons dit clairement. Nous avons hâte de nous asseoir tous ensemble et nous avons du temps ici. Je ne devrais sans doute rien dire d’autre, mais je suis optimiste ».

Des clauses intégrées dans le contrat ?

Parmi les éléments qui peuvent ralentir les discussions, voire les bloquer, il y a l’ajout d’une « trade kicker », cette prime que touche un joueur en cas de transfert.

C’est devenue monnaie courante en NBA, mais ça peut être un frein dans le cadre d’un échange. Par ailleurs, Jaylen Brown pourrait vouloir une « player option » pour tester le marché avant la fin de ce bail de cinq ans.

En revanche, il ne peut pas inclure de clause « anti-transfert » puisque c’est réservé aux joueurs qui prolongent dans le cadre de la « free agency ». Ce qui n’est pas son cas cette année.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.