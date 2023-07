Priorité à la défense pour Kenny Lofton Jr.

Il a capté le rebond défensif puis est parti en dribble sans difficulté. Kenny Lofton Jr. a pris de la vitesse, puis a ralenti une fraction de seconde pour mieux sonder la défense en transition, accélérer à nouveau vers le cercle et finir main gauche malgré le contact.

Face aux Clippers cette nuit, l’imposant intérieur des Grizzlies a de nouveau fait parler ses facilités en attaque avec 24 points (9/12) et 10 rebonds (mais 7 ballons perdus…). « Il sait faire le jeu et il essaie peut-être d’aller trop vite, et je lui ai juste dit de prendre son temps », rapporte le coach estival des Grizzlies, Vitaly Potapenko.

Quelques jours plus tôt, le joueur de 20 ans avait signé 21 points et 13 rebonds face aux 76ers, ou encore 23 points face aux Bulls. « Je veux simplement me sentir meilleur. Être meilleur que l’année dernière, avoir une mentalité différente l’année prochaine et dominer chaque jour, chaque match et être l’un des meilleurs », énumère le joueur non-drafté à sa sortie de Louisiana Tech.

Tenir le pick-and-roll, la clé pour réussir

Ce dernier, auteur d’une éruption à 42 points pour finir sa saison rookie, est conscient de son potentiel offensif qui lui permet tant de finir au cercle, en sortie de dribble, que de sanctionner à mi-distance. Mais l’enjeu de cet été pour le gaucher est d’afficher des progrès de l’autre côté du terrain.

« Mieux défendre les ‘pick-and-rolls’, plus de communication sur les ‘pick-and-rolls’, prendre les rebonds et ne pas se laisser distancer par le joueur qui coupe après l’écran », fixe Vitaly Potapenko comme axes de progression.

C’est sans doute à ce prix-là que l’ourson parviendra à trouver sa place au sein de la rotation de l’équipe première, derrière Jaren Jackson Jr, Steven Adams, Xavier Tillman ou encore Santi Aldama.

Rookie, l’intérieur s’était contenté d’une vingtaine d’apparitions pour 5 points de moyenne en 7 petites minutes. Il s’était davantage exprimé en G-League avec 20 points et 10 rebonds, ce qui lui avait valu le trophée de rookie de l’année de la ligue de développement.

« J’essaie de progresser chaque jour en défense. Je travaille avec mes coéquipiers et je leur demande comment progresser, je travaille dans la salle de sport et tout ça va se mettre en place », conclut-il ainsi.

Kenny Lofton, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 24 7 52.7 35.3 59.3 0.8 1.3 2.1 0.8 1.2 0.2 0.5 0.1 5.0 Total 24 7 52.7 35.3 59.3 0.8 1.3 2.1 0.8 1.2 0.2 0.5 0.1 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.