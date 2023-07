Sur le plan indidivuel, Kyle Kuzma a de quoi être enthousiaste suite aux mouvements opérés par Washington cet été. Le nouveau « front office », désormais dirigé par Michael Winger, a d’abord décidé de lui faire confiance en lui offrant le contrat de ses rêves, un deal à 102 millions de dollars sur quatre ans qui lui permet de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, sur les plans financiers et sportifs.

L’intérieur a ainsi confié avoir savouré l’instant, un objectif fixé de longue date étant désormais atteint.

« Lorsque j’ai été drafté, c’était mon but. Je ne savais pas quelle voie ma trajectoire allait prendre. Mais tout au long de ma carrière, je voulais simplement gagner 100 millions de dollars », a-t-il glissé à Andscape.

Le nouveau capitaine à bord

Arrivé il y a deux ans dans la capitale américaine, il se voit désormais comme le « visage de la franchise » des Wizards après le départ de Bradley Beal, et ce malgré l’arrivée d’un autre fort scoreur, Jordan Poole.

En l’occurrence, l’ancien des Warriors sera même mieux rémunéré que Kyle Kuzma la saison prochaine. Mais pour l’intérieur, c’est bien lui le nouveau capitaine à bord.

« C’est génial. C’est tout ce que je voulais. Je suis enthousiaste. C’est un sentiment extraordinaire. Combien de personnes peuvent dire au cours de leur vie qu’elles sont le visage de la franchise ? Quelqu’un qui peut aider à orienter la direction de la franchise pour les années à venir. Oui, c’est une opportunité qui ne se présente qu’une fois dans une vie. J’en suis donc très reconnaissant », a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur des Lakers a également eu un mot pour Bradley Beal, Wizard depuis onze ans et dont il a compris le départ, en accord avec la vision de la nouvelle direction de la ligue de partir sur un nouveau projet.

« C’est un business. Respectueusement, c’était probablement mieux pour les deux parties de prendre des chemins différents », a-t-il résumé. « C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Washington. Et il est évident qu’avec l’arrivée d’une nouvelle équipe, ils veulent se créer une nouvelle identité. Et lui s’est dit : ‘Je veux aller dans un endroit où je peux être compétitif’. C’est donc une bonne chose pour les deux parties, mais c’est une super opportunité pour lui aussi ».

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 Total 406 31 44.9 33.8 72.5 1.1 5.3 6.4 2.5 2.1 0.6 2.1 0.5 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.