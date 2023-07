EJ Liddell remercie les Pelicans pour leur confiance

Un an après sa rupture d’un ligament croisé du genou droit, synonyme de saison rookie blanche, EJ Liddell peut enfin se tourner vers l’avenir et transformer ce malheureux contretemps en de l’histoire ancienne.

Blessé alors qu’il n’avait toujours pas signé son contrat rookie, l’ailier-fort formé à Ohio State n’a pourtant jamais été lâché par les Pelicans, qui lui offraient un de leurs « two-way contracts » pour le garder au chaud le temps de sa guérison avant, une fois cette guérison complétée, de le signer pour trois saisons avec un contrat standard.

En somme, ce fut une première année chez les pros chargée émotionnellement pour le natif de ‘Illinois, qui se remémore alors le chemin parcouru et savoure la bienveillance de son club tout au long du chemin.

« Quand j’ai marché sur l’endroit du terrain où je me suis blessé l’an passé, j’ai repensé à tout ce que j’ai traversé cette année écoulée. Je me suis dit que j’y étais arrivé, finalement. Au début, mes sensations étaient étranges, puis tout est vite redevenu normal », explique-t-il, avant de détailler son état d’esprit durant sa convalescence. « La confiance des Pelicans m’a beaucoup touché. Donc je voulais leur rendre cette confiance en respectant mon calendrier. Du détail le plus insignifiant au plus important, j’ai appris à apprécier les challenges auxquels je faisais face, à m’en servir comme motivation au quotidien. Mais le fait d’avoir tout le club qui me soutenait a rendu cette période plus joyeuse. »

Larry Nance Jr, un ancien blessé comme mentor

Indisponible sur les parquets, EJ Liddell a donc surtout créé des liens avec ses coéquipiers durant les moments loin des planches, dans le vestiaire ou à l’entrainement. En particulier avec Larry Nance Jr, lui aussi victime, en février 2014 quand il était encore en NCAA avec Wyoming, d’une rupture d’un ligament croisé.

« Larry a subi la même blessure, donc nous avons beaucoup échangé à ce sujet, sur les efforts nécessaires pour en revenir. J’ai beaucoup appris de lui tout au long de l’année. C’est difficile de quantifier avec des mots à quel point il a été précieux pour moi », ajoute le joueur de 22 ans. « Il apporte toujours une énergie positive. »

Pour ceux qui le côtoient depuis un an, EJ Liddell ne partage pas seulement un destin semblable à celui de Larry Nance Jr : il rappelle aussi l’intérieur expérimenté par son profil de joueur.

« Il est dans le même moule que Larry, un intérieur fluide, qui prend des décisions rapides », notait en effet Casey Hill, coach des Pelicans en Summer League. « Il peut jouer au poste 4 ou au poste 5, et défendre plusieurs positions. Hormis Larry, nous n’avons pas vraiment ce genre de profil dans notre équipe. »