Son gros contrat en proche, Isaiah Stewart veut prouver qu’il est un intérieur complet

Prolongé pour quatre ans à hauteur de 64 millions de dollars, même si la dernière année est une « team option », Isaiah Stewart était déjà titulaire depuis deux ans chez les Pistons. Et ce nouveau contrat, bien revu à la hausse, confirme que « Beef Stew » fait partie des meubles à Detroit.

Il est d’ailleurs le premier joueur des Pistons, depuis Andre Drummond en 2016, à avoir signé un deuxième contrat avec Detroit après y avoir été drafté…

« J’ai dit à Troy que mon objectif a toujours été de lui donner raison », explique Isaiah Stewart dans The Athletic. « Je lui ai aussi dit que mon prochain objectif est de faire mieux que ce contrat, et de continuer à lui donner raison. Troy est quelqu’un qui a cru en moi et mon jeu. Il a vu ce que je pouvais devenir. Je veux lui donner raison et me donner raison, c’est pour ça que je travaille. Je me sens aujourd’hui récompensé de tout ce travail. »

« Je ne fais que commencer à exploiter ce que je peux faire »

Isaiah Stewart s’est ainsi fait sa place en NBA grâce à ses larges épaules et son activité au rebond.

Mais la saison passée, sa troisième dans la Ligue, le jeune intérieur de 22 ans a montré qu’il pouvait aussi shooter à l’extérieur, tout en affinant encore son arsenal défensif. Ce nouveau contrat flambant neuf est finalement le couronnement de ses efforts pour transformer son jeu.

« Pour moi, peu importe où je joue. Je veux être le plus polyvalent possible. Que ce soit au poste 4, au poste 5, ou en tant que pivot dans un cinq de petite taille, peu importe ! J’ai déjà montré que je pouvais jouer ailier-fort. Je ne fais que commencer à exploiter ce que je peux faire. J’ai encore beaucoup de choses à essayer. Je suis un ailier fort. J’ai fait évoluer mon jeu pour jouer au poste 4. J’ai la polyvalence pour jouer intérieur en « small ball » et défendre sur tout le monde. Je peux jouer les deux postes intérieurs ! »

De quoi lui permettre donc d’être associé avec Jalen Duren ou James Wiseman dans le cinq majeur de Monty Williams, alors que Marvin Bagley III est également présent dans le « roster » de l’équipe ?

Isaiah Stewart II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 26 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 Total 189 25 50.1 32.8 72.1 2.7 5.2 7.8 1.1 2.8 0.4 1.2 1.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.