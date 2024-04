Moussa Diabaté pas épargné à Las Vegas

Plus à l’aise dans son jeu après sa saison rookie au sein des Clippers, Moussa Diabaté ne le montre pas vraiment sur ses deux premiers matchs de « summer league » à Las Vegas. À seulement 8 points, 10 rebonds, 2 passes, et plus d’une interception et un contre par match, le jeune intérieur tricolore est certes très actif, comme toujours.

Mais à 35% de réussite aux tirs, alors qu’on s’attend à ce qu’il domine pour sa deuxième tournée, il n’est clairement pas à son meilleur niveau.

« Je ne pense pas avoir bien joué », confirme Diabaté au micro de Justin Russo. « Mais je pense vraiment que ça va mieux défensivement. Je me sens plus à l’aise, je comprends mieux, je vois mieux le jeu. Même sur les changements de défenseurs, je prends de meilleures décisions. »

Diabaté vomit avant le match !

Et pour cause ! Diabaté se bat non seulement contre un mauvais virus, mais aussi un mal de dos récalcitrant. Ça fait beaucoup pour un seul homme…

« J’ai pas mal de merdes en ce moment ! Avant le match [face à Sacramento], j’ai vomi. Pendant le match, j’avais la tête qui tourne. Ce n’était pas facile mais bon, je me suis battu », a détaillé Diabaté, qui a fini à 5 points, 9 rebonds et 4 passes malgré tout. « Depuis le camp d’entraînement, j’ai également une douleur au dos. Une douleur musculaire. On essaye de faire avec et de soigner au mieux. Il faut s’adapter. »

À défaut de pouvoir montrer l’étendue de son arsenal dans le profil de l’intérieur moderne capable de courir vite et de défendre sur plusieurs postes, Diabaté a au moins pu montrer toute sa détermination et sa ténacité durant cette ligue d’été.

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 Total 33 8 51.5 50.0 63.3 1.4 0.9 2.2 0.2 0.6 0.4 0.3 0.3 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.