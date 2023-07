Ricky Rubio dément lui-même un retour à Barcelone

Au moins, la « nouvelle » n’a pas fait perdre son sens de l’humour à Ricky Rubio. Plus tôt dans la semaine, le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo a lâché une petite « bombe » selon laquelle le meneur avait donné son accord pour rejoindre Barcelone en 2024.

Information démentie dans la foulée avec une pointe d’ironie par le joueur des Cavs lui-même. « Des sources proches de Ricky Rubio me disent que Mundo Deportivo ment », a-t-il ainsi contredit sur Twitter, en reprenant le papier du média espagnol, tandis que son ancien club s’apprête à perdre sa star, Nikola Mirotic.

… fuentes cercanas a Ricky Rubio me dicen que Mundo Deportivo miente. Pero igual mi fuente no es tan fiable como la vuestra 😉 https://t.co/X4I9TDG5Qc — Ricky Rubio (@rickyrubio9) July 11, 2023

Ce démenti intervient alors qu’un mois plus tôt, le joueur de 32 ans avait confié commencer « à réfléchir » à son retour. « À Barcelone, près de chez moi. Il me reste deux ans de contrat. Peut-être un, on verra bien », avait-il exprimé en semant le doute.

Il reste en effet deux ans de contrat à Ricky Rubio avec Cleveland, à un peu plus de 6 millions de dollars chacun, mais celle pour 2024/25 n’est pas encore complètement garantie. Il semble dans tous les cas évident qu’il ne s’éternisera pas dans la grande ligue. « Pour être honnête, je n’ai plus beaucoup de temps en NBA. Quand mon fils débutera l’école, je veux m’installer dans ma maison à Badalone (en banlieue de Barcelone) », avait-t-il également confié.

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 2022-23 CLE 33 17 34.3 25.6 80.0 0.3 1.9 2.1 3.5 1.6 0.8 0.9 0.2 5.2 Total 698 30 38.8 32.4 84.3 0.6 3.4 4.1 7.4 2.5 1.8 2.5 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.