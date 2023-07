Les Warriors avaient Kenyon Martin Jr. dans leur viseur

Avec 12.7 points et 5.5 rebonds de moyenne, Kenyon Martin Jr. a fait partie des rares satisfactions à Houston et comme son contrat rookie se termine 2023/2024, avec une dernière saison à 1.9 million de dollars, il représente un rapport qualité/prix très intéressant.

C’est pour cette raison que les Clippers ont réalisé un joli coup en réussissant à le récupérer contre seulement deux seconds tours de Draft. Mais d’après The Athletic, la franchise de Los Angeles n’était pas la seule à avoir le fils de l’ancien joueur des Nets dans son viseur. En effet, les Warriors ont également pensé à un transfert de Kenyon Martin Jr. au début de l’ouverture du marché.

Les Californiens avaient la possibilité de le faire venir via la « trade exception » obtenue grâce au départ de Patrick Baldwin Jr. vers Washington, dans l’échange de Jordan Poole. Mais nos confrères ajoutent et concluent que les discussions n’ont jamais abouti. C’est tout de même le signe que les Warriors cherchaient à rajeunir l’effectif, et à apporter des qualités athlétiques sur les extérieurs, avec un joueur très à l’aise sur contre-attaque.

K.J. Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3 2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.8 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8 2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7 Total 206 24 54.5 34.0 67.4 1.4 3.5 4.8 1.3 1.7 0.5 0.9 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.