Après avoir investi sur le marché des friandises, Giannis Antetokounmpo va cette fois faire un clin d’oeil à son goûter préféré avec cette Zoom Freak 5 Oreo.

La tige ressort donc en noir et blanc avec une base en tricot texturé blanc tandis que les parties en cuir sur la partie supérieure apparaît en noir. Le « Swoosh », disposé entre l’empeigne et la semelle intérmédiaire, se présente en blanc sur l’empeigne et noir tâcheté sur la semelle.

Le reste de la semelle est en blanc au niveau intermédiaire et noir et blanc au style marbré. Voilà un coloris qui devrait booster la promotion de la cinquième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo attendue pour la rentrée.

(Via SneakerNews)

—

