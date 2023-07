Andrew Nembhard, une Summer League pour garder le rythme

C’est Andrew Nembhard lui-même qui l’a confirmé ce lundi : sa Summer League à Les Vegas est déjà terminée après seulement deux matchs.

Pas une grosse surprise tant le meneur des Pacers n’a pas grand-chose à prouver à son club en ligue d’été ce mois-ci, après une campagne rookie de très bonne facture dans l’Indiana.

Sa place déjà bien assurée dans la rotation de Rick Carlisle, le Canadien joue donc libéré, et a affiché un niveau de jeu et de maitrise très largement au-dessus de la concurrence ces derniers jours : 14 points, 3 rebonds et 8 passes contre Washington, puis 21 points, 3 rebonds, 7 passes et 3 interceptions contre Orlando.

« Il a très bien joué. Il apporte un degré de sérénité important, balle en main », appréciait Jannero Pargo, l’entraineur des Pacers en Summer League. « Il fait les bonnes lectures, nous organise en attaque. »

Titulaire à 63 reprises la saison passée en tant que rookie, mais plutôt en tant que deuxième arrière aux côtés de Tyrese Haliburton (et en meneur quand ce dernier était blessé), Andrew Nembhard a effectivement retrouvé son rôle naturel de chef d’orchestre de l’attaque avec la troupe estivale, et a déroulé son jeu sans forcer.

« C’est toujours bon de répéter ses gammes, de multiplier les phases de ‘pick-and-roll’ », jugeait le meneur de 23 ans, officiellement trop bon pour la Summer League. « La seule façon de progresser, c’est de jouer. C’est le meilleur choix, plutôt que de m’entrainer de mon côté tout l’été. »

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.6 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 Total 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.6 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5

