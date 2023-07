Pour les Warriors, la taille ne compte pas vraiment

Avec Draymond Green qui continue l’aventure à Golden State, puis avec l’arrivée de Dario Saric, les Warriors ont réussi à renforcer leur raquette. C’était nécessaire, mais ce ne sera sûrement pas suffisant puisque les intérieurs californiens manquent de taille (aucun ne dépasse les 2m08).

De plus, il n’y a qu’un pivot de métier, en la personne de Kevon Looney. Avec treize joueurs sous contrat, la franchise a encore de la place pour signer un pivot, mais ça ne semble pas être une priorité.

« Il y a beaucoup de bons joueurs sur le marché », annonce le GM Mike Dunleavy Jr, pour le San Francisco Chronicle. « Je suis satisfait de notre groupe de treize joueurs, même si on a encore deux places disponibles. On verra ce qui se présente et ce qui est possible. Je ne pense qu’il y ait des manques à combler. On peut toujours s’améliorer mais globalement, je suis satisfait. »

Si les Warriors ne sont pas pressés d’engager un pivot, c’est parce qu’il ne suffit pas de cibler un joueur de grande taille pour faire leur bonheur. Il faut surtout que ce dernier soit compatible avec le style de jeu de Steve Kerr.

« C’est difficile de trouver des intérieurs qui collent avec notre système », concède le dirigeant des Warriors. « Il faudrait ajouter un peu de taille mais on doit faire attention, vu notre style et vu l’évolution du jeu dans la ligue. Ça ne fait pas tout d’engager un joueur de grande taille. Il faut qu’il soit talentueux, qu’il sache jouer avec nous. On l’a vu ces dernières années (notamment avec James Wiseman…). C’est toujours ça notre priorité. »