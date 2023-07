Les Lakers tournent le dos aux années bling-bling

Au moment de l’arrivée d’Anthony Davis aux Lakers, des rumeurs expliquaient que Kawhi Leonard, alors libre et tout juste champion avec Toronto, allait rejoindre l’intérieur et LeBron James pour former un énorme « Big Three ». Finalement, l’ailier a rejoint les Clippers tandis que LeBron James et Anthony Davis ont gagné le titre en 2020.

Pour autant, l’idée de recruter une troisième (super)star pour épauler les deux champions n’a pas disparu. La preuve : Russell Westbrook est arrivé à Los Angeles, sans succès. Puis, sans le MVP 2017, les Lakers ont réussi à rejoindre la finale de conférence contre Denver ce printemps.

Et cet été, les dirigeants ne sont pas allés chercher un gros poisson, préférant conserver leurs joueurs libres (Austin Reaves, Rui Hachimura, D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt), pour ensuite se renforcer avec Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish et Jaxson Hayes.

« Notre franchise a l’habitude de courir après les stars et d’avoir les meilleurs talents dans tous les domaines », concède Darvin Ham pour The Sporting Tribune. « Mais, avec l’évolution du jeu, il s’agit surtout de densité et de cohérence. Il ne s’agit pas seulement de gagner maintenant, mais de gagner avec des pièces durables. »

Les Lakers veulent jouer sur la continuité

Avoir un groupe profond avec plusieurs joueurs qui peuvent faire des différences et qui étaient déjà présents la saison passée, c’est donc le choix fait par Los Angeles pour soulager Anthony Davis et LeBron James. Une nécessité quand on rappelle que le premier est souvent blessé et que le second va entamer sa 21e saison et aura 39 ans en décembre.

« Cela va nous permettre de les gérer de manière bien plus efficace », annonce le coach des Lakers. « On ne va pas brûler les étapes. On va travailler dès le début pour assurer une continuité. Si on entame ce processus rapidement, on peut leur permettre de ne pas avoir trop à supporter en début de saison. L’an passé, on a été obligé de les surmener au début et en cours de saison, car il fallait qu’on remonte au classement. »

Enfin, Darvin Ham pense qu’en plus de la continuité, les Lakers pourront s’appuyer sur des joueurs plus libérés lors de l’exercice 2023/2024. Car ceux qui ont prolongé cet été étaient en fin de contrat, donc forcément concentrés sur les négociations à venir. Maintenant que les signatures ont été apposées, les joueurs pourront être plus focalisés sur le terrain.

« Même si on est professionnel et qu’on fait abstraction dans sa tête, on pense évidemment aux situations contractuelles, car c’est quelque chose d’important. Ce sont des contrats qui changent la vie. Désormais, c’est fait, et les gars vont pouvoir laisser libre cours à leurs émotions. »