À Milwaukee, on fait toujours confiance aux champions 2021

Sans éclat mais solide. C’est ainsi qu’on pourrait résumer l’intersaison des Bucks jusqu’à maintenant. La franchise de Milwaukee a conservé deux cadres, avec Khris Middleton et Brook Lopez, plus un joueur de complément (Jae Crowder), et signé deux joueurs, Robin Lopez et Malik Beasley. Le tout en perdant seulement Jevon Carter.

Pas de folie donc, mais une volonté affirmée, malgré le changement de coach avec l’arrivée d’Adrian Griffin : conserver le noyau dur qui a fait la réussite de l’équipe depuis plusieurs saisons, notamment avec le titre en 2021.

« Cette équipe a réalisé énormément de choses ensemble », confirme Jon Horst, le GM des Bucks, pour The Athletic. « Griffin croyait en cette équipe quand on l’a engagé et il était impatient de la garder comme ça. C’est clair que l’on croit en eux. »

Pourquoi ? Après tout, Giannis Antetokounmpo et Milwaukee ont certes dominé la saison régulière, mais l’équipe a rapidement été éliminée en playoffs, dès le premier tour contre Miami.

« Pour commencer, parce qu’ils ont gagné », répond le dirigeant. « On croit toujours avoir le meilleur joueur du monde, qui est incroyablement motivé, et ces gars sont en forme et motivés également. Ils en veulent plus, ils sont affamés pour revenir au sommet. Ce ne fut pas parfait, chaque saison ne peut pas l’être, mais on a gagné plus de matches que quiconque la saison passée. Il faut rendre hommage à Miami, et la saison d’avant, on avait perdu en sept matches contre le finaliste (Boston). Donc je pense qu’on n’est pas si loin. On croit encore en ce noyau. »

Les Bucks voulaient garder Khris Middleton et Brook Lopez

C’est pourquoi les Bucks ont offert un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans à Khris Middleton.

« C’est important car Khris est un élément capital de notre groupe », explique Jon Horst. « Et il a été bon en playoffs, même si ce fut court. Il s’est fait opérer durant l’intersaison, ce qui va l’aider pour se lancer dans la prochaine saison et pour le training camp. C’est un All-Star, un champion olympique, un champion NBA. On s’est engagé auprès de lui et de sa personne : son implication, sa constance, son éthique de travail. Il va faire une excellente année et les deux suivantes aussi. »

Brook Lopez, lui, continue dans le Wisconsin pour 48 millions de dollars sur deux ans.

« Comme Khris, Brook est un champion, un All-Star et pour moi, c’était le défenseur de l’année cette saison. Il avance dans la bonne direction, même s’il vieillit, et il doit être récompensé pour ça en tant que free agent. Il est un élément essentiel de notre équipe et c’était un objectif de le garder. On cherche toujours le bon profil pour coller avec Giannis et avec le coach. Griffin croit en Brook, donc je lui fais confiance et je lui offre la meilleure solution. »