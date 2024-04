Un premier aperçu de la KD 16 « Aunt Pearl »

Décédée d’un cancer du sein, la tante de Kevin Durant est mise à l’honneur chaque année via un coloris baptisé « Aunt Pearl ». La KD 16 ne dérogera pas à la règle comme en témoignent ces premiers clichés.

On distingue plusieurs teintes de rose pour habiller la tige et la semelle, avec une partie plus foncée au niveau intermédiaire. Les finitions comme le « Swoosh » ressortent en blanc. Comme chaque année, le coloris de le prochaine KD devrait sortir au cours du mois d’octobre rose. Son prix est attendu autour des 160 dollars.

(Via KicksOnFire)

