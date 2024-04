Pour Jerry West, Victor Wembanyama a des airs de Bill Russell

Après deux matchs de Summer League, on peut dire que Victor Wembanyama a soufflé le froid (9 points à 2/13 au shoot) puis le chaud (27 points, 12 rebonds, 3 contres) avec les Spurs. Il n’empêche que le Français ne laisse personne indifférent, et surtout pas les légendes de la ligue.

Après avoir reçu de précieux conseils de Kareem Abdul-Jabbar ce week-end, « Wemby » a ainsi également reçu les louanges de Jerry West, une autre figure historique de la NBA.

« On voit rarement quelqu’un qui combine son intelligence et ses capacités », l’encense l’actuel dirigeant des Clippers. « Le simple fait de le regarder jouer nous fait dire que c’est facile pour lui. Très facile, même. Il ne donne pas l’impression de vraiment travailler et, si vous avez vu jouer les très grands joueurs, ils ne donnent pas l’impression de travailler dur. Ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. »

Surtout, Jerry West se laisse aller à une comparaison encore plus élogieuse, au moment d’évoquer ses attentes vis-à-vis de Victor Wembanyama.

« Il me rappelle Bill Russell en plus grand, avec une grande longueur de bras, une capacité à surgir de partout, par surprise », détaille-t-il à ce propos. « Quand il sera dans la ligue, je pense qu’il sera plutôt un défenseur. Quand vous le regardez jouer, il peut détruire des matchs [en défense]. […] N’importe quel attaquant devra être vraiment prudent par rapport à l’endroit où il se situe, car il va perturber certaines attaques, c’est certain. »

De tels mots, prononcés de la bouche d’une telle légende, n’aideront pas Victor Wembanyama à rester loin des projecteurs, alors qu’il a confié vouloir prendre ses distances avec les médias dans les semaines à venir. C’est en tout cas la preuve que son profil intrigue autant qu’il ne séduit, tandis que ses premières sorties avec San Antonio ont déjà eu le mérite de confirmer toute ses aptitudes et qualités en défense.