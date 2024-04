En attendant de régler la mire, Gradey Dick confirme sa polyvalence

Choisi par les Raptors en 13e position de la Draft il y a près de trois semaines, Gradey Dick réalise pour le moment des débuts modestes en Summer League. Comme tous les shooteurs qui passent de la NCAA à la NBA, l’ancien de Kansas doit en effet s’adapter à un environnement plus rapide, plus athlétique et plus physique.

Une période d’adaptation qui rime dans un premier temps avec une quête de rythme et de sensations : après deux matchs à Las Vegas, le rookie de Toronto pointe seulement à 8/25 aux tirs, dont 3/12 à 3-points. Et si le jeu franchement brouillon de la ligue d’été n’aide pas vraiment à mettre en lumière son profil « off-ball », Gradey Dick reconnait aussi qu’il doit personnellement en faire plus, notamment en ce qui concerne sa condition physique.

« Par exemple, il faut que je sois plus rapide et plus réactif quand je sors d’un écran », explique-t-il. « Je dois le plus vite possible aller à un endroit ouvert, afin ensuite que le jeu ralentisse et que mes options s’ouvrent. »

Lucide, Gradey Dick a donc parfaitement compris que la condition physique d’un shooteur en NBA est la clé de son succès. D’autant que le joueur de 19 ans excelle par ses déplacements loin du cuir, dans des systèmes ou dans le dos de la défense, et sera donc sans doute plus efficace en NBA, entouré de meilleurs créateurs avec la « vraie » équipe.

Un shooteur aux multiples facettes

Mais en attendant la rentrée et un environnement chez les pros bien plus propice à son développement comme shooteur, Gradey Dick ne chôme pas pour autant. Au contraire, il rassure : son tir extérieur ne rentre pas pour le moment, mais cela ne l’empêche pas de contribuer dans d’autres secteurs. À l’image de ses 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions au premier match contre Chicago, puis 8 rebonds et 4 passes au deuxième match contre Cleveland.

« Il a un jeu polyvalent. Il arrive dans la ligue comme un shooteur, et c’est sa force. Mais je pense aussi qu’il sait faire d’autres choses utiles. Ses passes, ses coupes dans l’attaque. », apprécie d’ailleurs Pat Delany, coach des Raptors en Summer League, dont le propos complète celui de Bobby Webster, le GM du club, qui notait après la Draft que Gradey Dick n’était « pas qu’un shooteur unidimensionnel. Il sait se déplacer loin du ballon, notamment dans le dos de la défense, il est volontaire au rebond. Donc même s’il va logiquement être étiqueté comme un shooteur au début de sa carrière, je pense vraiment qu’il est plutôt un joueur complet qui sait particulièrement bien shooter. On voulait renforcer notre capacité à shooter, tout en recrutant un garçon capable d’autres choses, comme défendre. C’est ce qui a rendu son profil attrayant. »

Une polyvalence que le principal intéressé veut durablement intégrer dans son ADN de shooteur.

« Je ne vais pas attendre qu’on me dise [de développer d’autres secteurs de jeu], je relève le challenge de moi-même. J’essaie de toujours jouer à fond, donc je vais me rendre utile de quelque manière que ce soit. Ça peut être marquer un ‘lay-up’ comme me jeter au sol pour sauver une balle », conclut-il. « Mais rien ne change vraiment pour moi sur ce point. J’ai joué en Big 12 la saison passée, je me suis frotté à ce niveau de compétition et ça m’est bénéfique. Et je sais que désormais, je joue au milieu d’adultes, donc il y a encore un palier à franchir. »