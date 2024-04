Brandon Miller choisit Nike comme équipementier

Signer un contrat avec un gros équipementier au sortir d’une belle place à la Draft, c’est la suite logique pour les joueurs du calibre de Brandon Miller, sélectionné par les Hornets avec le deuxième choix.

L’insider Nick DePaula a indiqué que l’ancien ailier d’Alabama avait officiellement signé un contrat pluriannuel de sponsoring avec Nike pour porter vêtements et chaussures de la marque à la virgule.

C’est un joli coup de plus pour Nike qui a déjà signé Victor Wembanyama, qu’on voit régulièrement évoluer avec des Nike Air Zoom GT Run.

Pour sa part, Scoot Henderson, troisième choix de la dernière Draft, s’est engagé avec Puma. Pour l’instant, Amen et Ausar Thompson, sélectionnés en 4e et 6e positions de la Draft, n’ont pas signé de contrat. Mais à Las Vegas, les jumeaux portent des Nike, et d’ailleurs le même modèle : les Kobe 6 Protro « All Star ».