Le soir de la Draft, Troy Weaver, le GM, avait volontairement comparé son 5e choix, Ausar Thompson, à un certain Andre Iguodala. La première sortie du rookie des Pistons lui a donné raison.

« Ce gamin… Enfin, pas un gamin, je crois qu’on a le même âge. Ce gars a un talent spécial. On remarque tout de suite sa longueur et les qualités athlétiques qu’il apporte au jeu, et son QI. Il est encore très inexpérimenté. La façon dont il influence le jeu des deux côtés du terrain est incroyable », s’enthousiasme Jalen Duren, 19 ans, lui-même un peu plus jeune que son coéquipier.

Face au Magic, le jumeau d’Amen n’a pas brillé par son adresse avec seulement 7 points et 1/4 aux tirs. En revanche, il a pesé ailleurs dans le jeu avec 9 rebonds, 3 passes, 3 contres et 1 interception. On retiendra notamment sa passe à une main en transition pour un dunk ouvert de James Wiseman.

« Il fait des choix gagnants. Les ballons qui trainent, les rebonds, couper au cercle, remonter le ballon, faire la passe en plus, se sacrifier dans certaines situations pour que quelqu’un puisse obtenir une l’extra-passe… C’est quelque chose qu’on ne peut pas enseigner. Je suis impatient de le voir évoluer », affiche aussi Jarrett Jack, le coach des Pistons cet été.

« C’est comme s’il flottait dans l’air quand il saute »

Si l’on ajoute Jalen Duren et Jaden Ivey, la franchise du Michigan commence à bien connaître les hauts potentiels physiques. « Il ne fait que flotter en l’air. Cela se voit en layup. Il y a quelque chose de différent chez lui que je n’ai jamais vu auparavant. C’est comme s’il flottait dans l’air quand il saute. Beaucoup de mes coéquipiers l’ont vu et remarqué », remarque par exemple le second cité.

On comprendra que l’association de telles qualités athlétiques avec cette vision de jeu est susceptible de lui attirer les comparaisons avec le quadruple champion NBA des Warriors.

« Le temps passant, je pense qu’il sera plus à l’aise et qu’il marquera des points. C’est un super créateur. Grâce à sa taille et à ses qualités athlétiques, il voit très bien le jeu et fait de très bonnes passes, beaucoup d’actions qui font la différence. C’est quelque chose que l’on oublie. Mais je pense qu’il apporte un plus à chaque fois qu’il est sur le terrain », termine son coéquipier, Marcus Sasser, drafté à la 25e place.