Feuilleton Damian Lillard : les Blazers prêts à laisser pourrir la situation

C’est sans doute la plus grosse décision dans la carrière de Joe Cronin. Le GM des Blazers, titulaire du poste depuis fin 2021, doit aujourd’hui s’occuper du dossier Damian Lillard. Plus précisément de transférer pour la première fois le meneur, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise. Si ce n’est pas le plus grand.

Tous les regards sont tournés vers le Heat, tant la superstar des Blazers et la formation floridienne n’arrêtent pas de s’envoyer des signaux en vue d’un mariage à venir. Seulement, si les Blazers ont bien l’intention d’accéder à la demande de transfert du joueur, selon ESPN, ce sera sans concession de leur part.

L’agent de Lillard met des coups de pression

Pas question de l’envoyer à Miami sur un plateau, sans obtenir un minimum de garanties en retour. À savoir, au moins, plusieurs tours de Draft et quelques jeunes à haut potentiel. Dans le même temps, l’agent de Damian Lillard, Aaron Goodwin, prévient aux acteurs de la ligue que si un transfert avait lieu ailleurs qu’à Miami, la destination en question récupérerait un « joueur mécontent »… Un message sans doute envoyé au Jazz, qui s’est renseigné, ou aux Celtics, dont le nom est apparu cette semaine.

Une mise en garde sans équivoque qui participe au bras de fer bien engagé entre les deux parties. D’autant que Miami ne disposerait pas des atouts susceptibles de faire céder les Blazers. Non seulement les Floridiens ont un réservoir très limité de « picks » à la Draft, mais la franchise de Portland ne serait pas intéressée par le profil et le gros contrat de Tyler Herro.

Une issue en septembre ?

Ce qui imposerait de monter un échange à trois équipes. Comme d’autres avant eux (cf. les dirigeants des Rockets au moment de transférer James Harden en 2021), les décideurs des Blazers devraient suivre un « processus méthodique » qui pourrait durer tout le mois de juillet et le mois d’août.

Miami se retrouve ainsi en position d’attente tandis que Portland, si aucun accord convaincant n’émergeait, pourrait toujours faire revenir sa superstar pour le début du camp d’entraînement de septembre. Au risque de générer un environnement de tension collective, potentiellement déstabilisant pour Scoot Henderson et les autres jeunes de l’équipe.

Le feuilleton est bien parti pour durer.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.