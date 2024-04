Collin Gillespie de retour après une année blanche

Collin Gillespie a connu le pire début de carrière possible. Titulaire d’un « two-way contract » à Denver, le meneur de jeu s’est fracturé la jambe gauche lors d’un match amical durant l’été 2022, à sa faculté de Villanova. Un joueur a ainsi fini dans ses jambes et lui a ainsi brisé le tibia.

Résultat : une opération et plusieurs mois d’absence. Difficile de faire scénario plus morose pour un joueur qui allait découvrir la NBA…

« L’action était bizarre. Je n’en veux pas au gamin parce qu’il se sentait très mal, mais je ne veux plus qu’un joueur se jette dans mes jambes désormais », se souvient-il pour le Denver Post. « Quand je me suis blessé, je me suis dit que ce n’était pas bon. Mais ça montre à quoi ressemble cette franchise. Elle est spéciale. Ils ne m’ont pas lâché et je leur en suis très reconnaissant. »

Champion NCAA en 2018

Censé être absent pendant six à neuf mois, l’ancien de Villanova va finalement manquer l’intégralité de la saison. Il va donc vraiment lancer sa carrière dans les prochains jours, pendant la Summer League de Las Vegas.

« Je suis en bonne santé et prêt à y aller », confirme le champion NCAA 2018. « Je suis impatient de jouer. J’ai beaucoup travaillé mais rien ne remplace les matches. On apprend beaucoup de soi-même. J’ai pu grandir physiquement en mentalement. J’espère que ça va me permettre d’être en meilleure position pour la saison qui arrive. »

L’assistant coach des champions 2023, John Beckett, qui dirige l’équipe de Denver pendant la ligue d’été, est ravi de retrouver Collin Gillespie. « Il a tellement bossé pour revenir de cette blessure. Il était toujours là, à faire son travail sur le parquet et en salle de musculation. Je suis heureux pour lui. »