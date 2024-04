Adrian Griffin dans le vif du sujet en Summer League

Après avoir passé 14 ans comme assistant en NBA, Adrian Griffin a enfin été promu entraîneur principal, succédant à Mike Budenholzer à Milwaukee. Un gros ajustement pour le technicien qui a passé les quatre dernières saisons à Toronto, et il compte s’appuyer sur la Summer League pour s’acclimater à son nouveau rôle.

Comment ? Adrian Griffin sera tout simplement le coach de l’équipe de Milwaukee à Las Vegas. Un choix qu’il a expliqué mercredi lors d’un point presse.

« Il y a plusieurs choses. D’abord, il y a un nouveau staff qui arrive, et c’est important que l’on puisse tous être sur la même longueur d’onde », a-t-il déclaré. « J’ai pensé que ce serait bénéfique pour tout le monde si je venais moi aussi sur le terrain, et que je montrais le style de jeu que je veux. C’est un peu différent. Défensivement, il faudra être sur les ballons, en attaque aussi, il y a certaines choses que je voudrais incorporer. Et puis, je voulais pouvoir connaître les joueurs un peu plus. Ils ont été supers à l’entraînement jusque là. J’ai pensé que ce serait une bonne idée, de rassembler tout le monde, et de pousser vers la même direction ».

Une équipe qu’il veut voir à son image

Adrian Griffin a souligné l’apport de Sidney Hobner, première assistante de l’histoire de la franchise, et il a également eu un mot pour Joe Prunty et Terry Stotts, ses deux assistants de luxe qui évoluent en NBA depuis plus de 25 ans.

« L’une des raisons pour lesquelles je les voulais dans mon staff, c’est parce qu’ils en connaissent plus que moi ! (rires). Donc j’apprends à leurs côtés. Ils sont en NBA depuis toujours, leur expérience parle pour eux. On a eu de très bonnes discussions. Je leurs permets aussi de coacher. Notre relation est très bonne ».

Alors qu’il aura notamment l’occasion de diriger son fils, Alan Griffin, mais aussi le Français Hugo Besson, Nico Mannion ou encore Tacko Fall, le coach a dévoilé le style qu’il veut mettre en place pour son équipe, avec des valeurs à l’image du joueur qu’il a été.

« On veut être l’équipe la plus dure de Summer League, la plus physique », a-t-il souligné. « C’est ce qui fait la beauté de ce jeu. Quand on joue dur, et qu’on joue ensemble, de bonnes choses arrivent. Vous savez, j’ai joué neuf ans en NBA, et j’ai tourné à 4 points par match. Mais je jouais extrêmement dur, j’essayais d’aider mon équipe à gagner, et de bonnes choses me sont arrivées. J’ai dit aux joueurs que j’avais eu deux jobs en NBA grâce à la Summer League. Donc je crois en ça, et je crois en eux ».

Milwaukee dispute son premier match de Summer League vendredi face à Denver.