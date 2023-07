Tournoi NBA de mi-saison : les dates du Final Four sont connues

La mise en place du tournoi NBA de mi-saison dès l’exercice 2023/24 suit son cours. Mercredi soir, ESPN a annoncé les dates auxquelles se tiendra le plateau du Final Four du tournoi. Organisée à Las Vegas, la phase finale se déroulera du 7 au 9 décembre, avec des demi-finales le 7 et une finale le 9.

À noter que les statistiques et résultats de tous les matchs, en dehors de la finale, seront comptabilisés pour la saison régulière. En début de saison, en parallèle de la saison régulière, les équipes seront réparties en six poules de cinq équipes chacune, sans que ces poules ne soient nécessairement calquées sur les divisions actuelles. Ces cinq équipes s’affronteront une fois (chaque équipe jouera donc deux fois à domicile et deux fois à l’extérieur).

Ensuite, les six équipes qui remporteront chaque poule, plus deux équipes repêchées, accèderont à la phase à élimination directe du tournoi.

La finale du tournoi NBA ne comptera pas dans le bilan final

Après ces quarts-de-finale, les quatre équipes se retrouveront donc à Las Vegas, et avec l’introduction de ce tournoi, les équipes débuteront la saison avec un calendrier de 80 matches.

Les huit équipes qui disputeront la phase finale du tournoi joueront 82 matches, et les finalistes atteindront même les 83 matches. Sauf que ce 83e match ne comptera donc pas dans le bilan de la saison régulière, tandis que les vingt-deux franchises qui ne sont pas qualifiées pour ce tournoi se verront ajouter deux matches de plus !

Calqué sur les Coupes d’Europe de football, cette compétition n’aura qu’un intérêt financier : chaque joueur touchera une prime de 500 000 dollars en cas de victoire dans ce tournoi.