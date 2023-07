Les Knicks abandonnent la piste Paul George

C’était quelques heures avant la Draft. Le Los Angeles Times révélait que les Clippers étaient prêts à lâcher Paul George, et que les Knicks étaient intéressés.

Depuis, James Harden a demandé son transfert. Damian Lillard aussi, et plus rien ne bouge.

Selon ESPN New York, les Knicks ont tout simplement abandonné l’idée de recruter Paul George. Pourquoi ? Parce que l’ailier All-Star cherche une prolongation de contrat, et New York n’a pas envie de se mettre dans le rouge.

La direction a très bien manœuvré depuis deux ans, et ce n’est pas le moment, surtout avec la nouvelle convention collective, de faire exploser sa masse salariale. Car Paul George peut prétendre à un contrat de 220 millions de dollars sur quatre ans !

Un joueur très fragile

Et s’il n’est pas prolongé, par les Clippers ou toute autre équipe, l’ancien joueur des Pacers peut faire jouer sa clause libératoire dans un an, et testé le marché. C’est dire si c’est risqué de le récupérer sans le prolonger…

Et comme Paul George a déjà 33 ans et qu’il est très fragile (sur une saison, 56 matches joués au maximum depuis son arrivée aux Clippers…), on comprend mieux pourquoi les Knicks n’ont pas insisté.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 Total 793 34 43.7 38.1 85.0 0.9 5.5 6.4 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.