Une progression à la Kawhi Leonard pour Keegan Murray ?

À l’image de son gros dunk posté en transition, Keegan Murray a dominé les débats cette nuit, lors de la rencontre entre Kings et Warriors en Summer League.

Meilleur marqueur de ce match gagné par son équipe (100-94), le joueur de Sacramento a quasiment inscrit un point par minute avec ses 29 unités (8/17 aux tirs dont 3/9 de loin et 10/11 aux lancers) en 31 minutes de jeu.

« J’essaie juste de me mettre dans des situations inconfortables sur le terrain », décrit l’ailier de 22 ans qui a beaucoup porté le cuir dans cette partie. Son coach estival, Luke Loucks, aussi, aime le faire sortir de son confort. Il lui a par exemple fait remarquer qu’il n’avait généré aucune passe décisive à l’issue du match, et qu’il s’était montré peu actif au rebond (1 ballon capté, 2 interceptions).

« Je l’ai mis au défi à la mi-temps. Il n’avait qu’un seul rebond à la mi-temps. Je l’ai écrit sur le tableau et lui ai dit : ‘Tu n’as qu’un seul rebond. Peux-tu nous aider à en prendre ?’ Et il n’a pris aucun rebond en seconde période… On demande beaucoup à des joueurs comme (De’Aaron) Fox et (Domantas) Sabonis. On va exiger beaucoup d’un élément clé de notre franchise », définit l’habituel assistant qui donne un « C- » à son joueur pour son regard envoyé à l’adversaire après son poster.

On comprendra que la franchise californienne veut faire du 4e choix de la Draft 2022, qui tournait à 12 points et un peu moins de 5 rebonds de moyenne comme rookie, un joueur complet.

Complet et dominant comme il a pu l’être récemment lors d’un match d’entraînement où il a inscrit 17 des 19 points de son équipe quasiment d’une traite. « Keegan a explosé lors d’un de ces matchs. Tout le monde dans le gymnase était presque silencieux et tout le monde pouvait sentir à quel point il est bon. Évidemment, c’est ce qu’on attend de lui à ce niveau de la Summer League. C’est quelque chose qu’on le pousse à faire », poursuit Luke Loucks.

Ce dernier, le jour de cet entraînement, avait été approché par un scout de la ligue. « Il m’a dit : ‘La chose la plus proche de ce que je viens de voir, c’est Kawhi (Leonard) en deuxième année’. Ce n’est pas que Keegan est Kawhi ou que Kawhi est Keegan, mais c’est le passage de la saison de rookie, de ‘Tu as réussi une bonne saison rookie’ à ‘Nom de Dieu, ce gars pourrait être exceptionnel’. Et je pense qu’on le voit tous collectivement. On le ressent tous, mais on le pousse aussi à y croire », termine Luke Loucks.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 Total 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.