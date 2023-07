Jarrett Jack heureux de retravailler avec Monty Williams

Jarrett Jack et Monty Williams, c’est une histoire qui dure. Pour commencer, le premier, alors joueur, a côtoyé le second, déjà coach, à La Nouvelle-Orléans au début des années 2010. Puis, en 2021, Jarrett Jack, devenu assistant, retrouve Monty Williams sur le banc à Phoenix.

Enfin, cet été, l’entraîneur a pris la porte chez les Suns, avant de rebondir à Detroit, avec le plus gros contrat de l’histoire pour un technicien. Au moment de composer son staff, le finaliste 2021 contacte Jarrett Jack.

« J’étais ravi quand j’ai reçu son appel et quand il m’a demandé de faire partie de son équipe », raconte l’ancien joueur des Knicks au Michigan Live. « Je sais que le coach va se mettre au travail et c’est à nous, en tant qu’assistants, d’être son prolongement et de veiller à ce que les joueurs soient bien préparés. »

Désigné pour s’occuper des Pistons pendant la Summer League, Jarrett Jack va se transformer en mentor pour cette formation composée essentiellement de jeunes talents comme Cade Cunningham, Jaden Ivey ou Jalen Duren.

« Quand je suis arrivé en NBA, j’ai été drafté par la plus jeune équipe de la ligue », se souvient celui qui a commencé sa carrière à Portland en 2005. « On a eu des problèmes, c’est certain, mais ça m’a aidé. Je suis capable d’aider quelqu’un qui est dans une situation similaire en début de carrière, pour lui montrer que les choses sont possibles, que du positif peut arriver si on travaille et qu’on reste solidaire. Quand on passe par ces moments compliqués et qu’on atteint des objectifs, c’est très gratifiant et on n’oublie pas ces moments-là. »

Il faut ajouter deux nouveaux éléments à cette groupe de louveteaux : Ausar Thompson et Marcus Sasser, draftés le mois dernier respectivement en 5e et 25e position.

« Je pense que Ausar a le potentiel pour devenir un des meilleurs jeunes joueurs de la ligue des deux côtés du terrain », avance Jarrett Jack. « Marcus, lui, est rapide comme l’éclair, il peut nous aider à changer de rythme. »

Jarrett Jack Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 POR 79 20 44.2 26.3 80.0 0.2 1.8 2.0 2.8 1.8 0.5 1.3 0.0 6.7 2006-07 POR 79 34 45.4 35.0 87.1 0.2 2.4 2.6 5.3 2.6 1.1 2.4 0.1 12.0 2007-08 POR 82 27 43.1 34.2 86.7 0.4 2.5 2.9 3.8 1.6 0.7 2.2 0.0 9.9 2008-09 IND 82 33 45.3 35.3 85.2 0.5 2.8 3.4 4.1 2.2 1.1 2.2 0.2 13.1 2009-10 TOR 82 27 48.1 41.2 84.2 0.4 2.3 2.7 5.0 1.8 0.7 2.0 0.1 11.4 2010-11 * All Teams 83 21 40.8 30.6 85.0 0.2 1.8 2.1 2.9 1.2 0.7 1.3 0.1 8.9 2010-11 * NOP 70 20 41.2 34.5 84.5 0.2 1.7 1.9 2.6 1.1 0.6 1.1 0.1 8.5 2010-11 * TOR 13 27 39.3 16.7 87.0 0.5 2.8 3.2 4.5 1.9 1.1 2.6 0.0 10.8 2011-12 NOP 45 34 45.6 34.8 87.2 0.5 3.4 3.9 6.3 2.1 0.7 2.4 0.2 15.6 2012-13 GOS 79 30 45.2 40.4 84.3 0.3 2.8 3.1 5.6 1.7 0.8 2.0 0.1 13.0 2013-14 CLE 80 28 41.0 34.1 83.9 0.3 2.5 2.8 4.1 1.7 0.7 1.7 0.3 9.5 2014-15 BRK 80 28 43.9 26.7 88.1 0.2 2.8 3.1 4.7 1.8 0.9 2.4 0.2 12.0 2015-16 BRK 32 32 39.1 30.4 89.3 0.3 4.0 4.3 7.4 2.4 1.1 2.9 0.2 12.8 2016-17 NOP 2 17 66.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 1.0 1.5 0.0 3.0 2017-18 NYK 62 25 42.7 29.1 84.0 0.4 2.7 3.1 5.6 1.6 0.6 1.9 0.1 7.5 Total 867 28 44.0 34.3 85.5 0.3 2.6 2.9 4.6 1.8 0.8 2.0 0.1 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.