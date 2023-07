La Zion 3 officiellement présentée !

Jordan Brand a officialisé la nouvelle, il y aura bien une troisième chaussure signature pour Zion Williamson à la rentrée ! La Zion 3 a été présentée en quatre coloris sous un design encore une fois très différent de la précédente.

Le modèle a voulu mettre l’accent sur trois principes : le contrôle, la sensation sur le terrain et la protection contre les impacts. Plus fine, et plus basse, la Zion 3 s’est cette fois dotée d’une tige recouverte de TPU. On distingue également la présence de la mousse Formula 23 au niveau de la semelle. Le premier coloris « Sanctuary », en noir et rose, est prévu pour le mois de septembre. Le « Mud, Sweat, and Tears » pourrait suivre en octobre.

(Via SneakerNews)

—

Bon plan – Les soldes d’été ont démarré mercredi 28 juin chez basket4ballers, spécialiste français de la vente d’articles de basket performance et lifestyle. Cette année, bénéficiez de 20% de réduction supplémentaire sur tous les articles soldés avec le code ETE23.