Jock Landale n’entend pas se reposer sur ses lauriers à Houston

Quelle trajectoire pour Jock Landale ! Après une année rookie aux Spurs à 25 ans, le pivot australien a poursuivi sa carrière NBA aux Suns, où il a été mis en lumière lors de la demi-finale de conférence perdue par Phoenix face au futur champion, Denver.

Sa régularité en saison régulière et sa postseason lui ont ainsi valu de voir sa cote augmenter sur le marché de la free agency, au point de s’engager pour Houston avec un contrat de quatre ans pour 32 millions de dollars !

« C’est un véritable tourbillon d’émotions », a-t-il déclaré au lendemain de la signature de son nouveau contrat. « C’est évidemment quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps : être capable de gagner ma place dans un environnement comme ça. Maintenant que c’est fait, j’ai l’impression que c’est un jour comme un autre. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose ».

Un contrat qui le garde sous pression

La particularité de la situation de Jock Landale, c’est que seule sa première année de contrat, à 7.4 millions de dollars, est pour l’instant garantie. Pour la suite, il devra faire ses preuves pour convaincre les Rockets de poursuivre l’aventure avec lui. Une façon de le maintenir sous pression, qu’il apprécie.

« J’ai l’impression d’avoir tracé mon sillon jusqu’à ce que je puisse jouer, et quand j’ai joué davantage, j’ai toujours été productif. Si je peux avoir la confiance d’un entraîneur et le soutien d’un front office derrière moi, et qu’ils soutiennent tous cette décision, je crois que je peux jouer jusqu’à la fin du contrat. Comme le contrat n’est pas garanti, je n’ai pas la possibilité de lever le pied, ce qui est très important et joue un peu sur mon caractère. Je dois encore tout mériter ».

Rien n’est encore acquis pour lui. Sa mission semble moins relevée qu’à Phoenix où il devait batailler derrière Deandre Ayton et Bismack Biyombo pour aller chercher ses minutes. Néanmoins, rien ne lui sera donné, et ce sera encore à lui de gagner sa place dans la rotation d’Ime Udoka.

« Il est évident que Sengun a fait un excellent travail pour devenir titulaire en NBA, mais si l’on compare ses minutes à celles d’un joueur de haut niveau comme Deandre Ayton, on s’aperçoit que l’écart entre les minutes des deux joueurs est énorme », a-t-il ajouté. « Alperen joue 28-29 minutes par match, donc il y a 19-20 minutes disponibles par soir. Quand j’ai parlé à Ime, il m’a dit qu’il fallait venir et gagner sa place, comme tout le monde. Je pense que c’est un style de compétition sain. Je suis impatient d’avoir cette opportunité, mais la porte est ouverte, je n’ai qu’à la franchir ».

Des playoffs qui lui ont ouvert l’appétit

Non content d’avoir deux saisons d’expérience dans ses bagages, Jock Landale a également beaucoup appris des tours de playoffs vécus avec les Suns, en particulier lorsqu’il est devenu une variable d’ajustement plus importante dans la série face à Denver, se retrouvant dans la lumière à défier Nikola Jokic et suppléer Deandre Ayton.

La série l’a en tout cas aidé à comprendre le genre de rôle qu’il pouvait tenir en NBA.

« Passer entre les mailles du filet, faire le sale boulot, toutes les équipes en ont besoin. Regardez Dillon Brooks, par exemple. C’est le joueur référencé qu’il est devenu », a-t-il ajouté au sujet de son futur coéquipier à Houston. « Vers la fin de la saison, j’ai réalisé que la meilleure façon pour moi d’être productif, c’était de faire le sale boulot et de profiter de la création des autres, sans essayer de forcer quoi que ce soit ».

De quoi booster sa confiance, lui qui espère retrouver la postseason dès la fin de la saison à venir, avec les Rockets cette fois. « Je pense que c’est ce que nous allons faire. En tout cas, je l’espère », a-t-il conclu.

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAN 54 11 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHX 69 14 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 14 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 Total 179 13 51.5 28.2 78.2 1.5 1.8 3.3 1.0 1.4 0.3 0.7 0.4 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.