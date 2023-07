Les Bulls parient sur Torrey Craig

Sans faire de bruit, après une année très décevante, les Bulls peaufinent leur effectif pour la saison prochaine, et ESPN annonce qu’ils viennent de signer pour deux saisons Torrey Craig. Passé par les Bucks et les Suns, c’est un ailier bon défenseur et athlétique, et il va aider pour défendre sur les extérieurs adverses.

Un temps annoncé aux Pistons, où il aurait pu suivre Monty Williams, Torrey Craig sera la première rotation derrière DeMar DeRozan et Pat Williams. Mais on se souvient qu’aux Suns, il était parvenu à se glisser dans le cinq de départ avec 60 titularisations la saison passée.

Torrey Craig est la deuxième recrue des Bulls après Jevon Carter, lui aussi passé par les Bucks et les Suns, et lui aussi avant tout un spécialiste défensif.

Torrey Craig Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 39 16 45.3 29.3 62.9 1.0 2.2 3.3 0.6 1.6 0.3 0.5 0.4 4.2 2018-19 DEN 75 20 44.2 32.4 70.0 1.2 2.3 3.5 1.0 2.3 0.5 0.6 0.6 5.7 2019-20 DEN 58 19 46.1 32.6 61.1 1.1 2.2 3.3 0.8 2.3 0.4 0.4 0.6 5.4 2020-21 * All Teams 50 16 48.0 36.8 77.3 1.1 2.8 3.9 1.0 1.7 0.6 0.5 0.5 5.5 2020-21 * PHX 32 19 50.3 36.9 80.0 1.4 3.4 4.8 1.0 1.8 0.6 0.6 0.6 7.2 2020-21 * MIL 18 11 39.1 36.4 50.0 0.7 1.7 2.4 0.9 1.3 0.5 0.3 0.4 2.5 2021-22 * All Teams 78 21 45.4 32.9 75.0 1.1 2.9 4.0 1.2 1.9 0.6 0.9 0.5 6.6 2021-22 * IND 51 20 45.6 33.3 77.1 1.2 2.7 3.8 1.1 1.9 0.5 0.8 0.4 6.5 2021-22 * PHX 27 21 45.0 32.3 70.6 1.0 3.3 4.3 1.2 2.1 0.8 1.0 0.6 6.9 2022-23 PHX 79 25 45.6 39.5 71.1 1.8 3.6 5.4 1.5 2.3 0.6 0.9 0.8 7.4 Total 379 20 45.6 34.7 69.6 1.3 2.7 4.0 1.1 2.1 0.5 0.7 0.6 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.