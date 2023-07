Fred VanVleet « à jamais redevable aux Raptors »

Comme Marcus Smart à Boston, qui va continuer sa carrière à Memphis, Fred VanVleet avait jusqu’à maintenant passé l’intégralité de sa carrière dans la même équipe, en devenant un des visages, un des All-Stars, de Toronto depuis quelques années.

Mais cet été, il a décidé de signer à Houston, pour trois saisons et 130 millions de dollars, afin d’ouvrir un deuxième chapitre de sa carrière.

Son départ est donc un moment important dans sa vie et le meneur de jeu, champion en 2019, a laissé un message d’adieu à la franchise canadienne sur son compte Instagram.

« Il n’y a pas de mots pour dire à quel point je suis reconnaissant envers la ville qui m’a vu passer du statut de jeune gamin priant pour avoir une chance à celui de champion NBA, All-Star et père de trois enfants ! », écrit Fred VanVleet. « Je suis à jamais redevable de cette franchise, qui m’a donné ma chance quand personne d’autre ne l’aurait fait. Nous avons construit ensemble des choses qui ne pourront jamais être brisées, et nous avons accompli des choses qui resteront à jamais. J’étais un joueur que les fans ne connaissaient pas et je suis devenu un des chouchous des fans, avant d’être détesté. Je suis reconnaissant pour chaque seconde. Merci à la ville, à la franchise et au pays qui m’ont vu franchir chaque étape. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 Total 417 30 40.2 37.3 86.9 0.4 2.9 3.3 5.3 2.1 1.4 1.7 0.4 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.