Les Bulls ont demandé une enveloppe financière pour compenser l’absence de Lonzo Ball

Peu actif sur le marché de la free agency en dehors des prolongations de Coby White et Nikola Vucevic et de l’arrivée de Jevon Carter, Chicago est toujours plombé par la situation de Lonzo Ball, opéré deux fois du ménisque et qui ne devrait pas pouvoir jouer la saison prochaine d’après le GM Arturas Karnisovas.

Sa déclaration datant de la Draft n’était en tout cas pas anodine puisque les Bulls ont demandé hier une « Disabled Player Exception » qui pourrait leur permettre de bénéficier d’une compensation financière pour ajuster leur effectif face à l’indisponibilité d’un joueur à long terme, comme cela semble être le cas pour Lonzo Ball.

Chicago pourrait ainsi récupérer la moitié du salaire de son meneur, soit une enveloppe de 10.2 millions de dollars, pour recruter un joueur dans la dernière année de son contrat, ou pour un contrat d’un an.

Actuellement, les Bulls ont encore 9 millions de dollars de marge par rapport à la « luxury tax », mais ils doivent aussi s’occuper du dossier Ayo Dosunmu, « free agent » protégé qu’ils aimeraient visiblement prolonger.