Bennedict Mathurin ne prend pas la summer league à la légère

Rookie Of The Year, Paolo Banchero ne participera pas aux summer leagues avec le Magic. Il n’a rien à y faire, et il va se consacrer à la préparation de la Coupe du monde. Idem Walker Kessler, le pivot du Jazz. En revanche, bien qu’il soit déjà considéré comme l’un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA, Bennedict Mathurin sera à Las Vegas avec les Pacers. Idem Andrew Nembhard. Pourtant en 3e année, Isaiah Jackson aussi.

« Ils seront des vétérans pour cette compétition » explique Jannero Pargo, coach des Pacers en summer league. « Ils seront à l’aise, et je m’attends à ce qu’ils se comportent en leaders sur et en dehors du terrain. »

Elu dans le meilleur cinq rookie de la saison avec ses 16.7 points de moyenne, Mathurin ne regrette pas de revenir à Las Vegas même s’il n’y a rien à prouver. « C’est l’occasion de jouer de vrais matches… Et je prends ça comme une opportunité de mettre en application ce sur quoi je travaille pendant tout l’été » estime le Québécois. « J’essaie de jouer le plus possible, et d’aider aussi mes coéquipiers. Je pense que ce sera autant bénéfique pour moi que pour eux. J’essaie de les aider, et j’essaie de devenir davantage un leader. Le tout en essayant de prendre du plaisir et de m’améliorer. »

Et que va-t-il conseiller à ses jeunes coéquipiers, comme Jarace Walker et Ben Sheppard, drafté il y a 10 jours ? « Je vais leur dire qu’ils sont entourés de gens qui sont prêts à les aider, à répondre à n’importe quelle question qu’il se pose. N’ayez pas peur de poser des questions, mais soyez aussi ouvert à apprendre. »