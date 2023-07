Terry Stotts heureux de revenir à Milwaukee

Terry Stotts et les Bucks, c’est une histoire de longue date. Avant de revenir dans le Wisconsin cet été, le coach a en effet connu deux passages par Milwaukee. Le premier, en tant qu’assistant entre 1998 et 2002. Le second, cette fois aux commandes de l’équipe, entre 2005 et 2007.

Il revient désormais, avec bonheur, pour épauler un Adrian Griffin inexpérimenté, qui va vivre sa première expérience de coach.

« C’est assez spécial, et pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi humain », annonce-t-il au JS Online. « C’est une superbe opportunité de venir dans une telle situation, avec une équipe qui a gagné et qui vise le titre, et dans une ville où j’ai beaucoup de bons souvenirs. Je ne pouvais pas rêver mieux pour revenir. »

Absent des parquets depuis 2021 et son départ de Portland, Stotts ne rebondit pas n’importe où. Les Bucks avaient le meilleur bilan de la ligue cette saison, ils ont été champions il y a deux ans et ils peuvent compter sur un double MVP avec Giannis Antetokounmpo. Il y a pire pour retrouver un poste…

« Tout commence avec Giannis et sa capacité à créer des ouvertures, avec des shooteurs autour de lui. Dans chaque équipe, on regarde le groupe et on essaie d’en tirer le maximum. C’est une équipe spéciale, qui était, à mes yeux, la meilleure de la ligue cette saison. Ils ont certes chuté en playoffs. Adrian Griffin a un bon projet pour cette équipe et avec d’autres idées, on verra où cela va nous mener. »