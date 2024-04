Victor Wembanyama signe son contrat avec les Spurs

Comme chaque année, les franchises NBA attendent la veille du début des Summer Leagues pour signer leurs rookies, et après Sidy Cissoko, c’est au tour de Victor Wembanyama de parapher son contrat avec les Spurs. Numéro 1 de la Draft 2023, le Français sera le rookie le mieux payé la saison prochaine. Même si les Spurs n’ont pas dévoilé les chiffres de son contrat, il devrait être de 55,1 millions de dollars sur quatre ans. C’est un contrat rookie, encadré, avec une grille précise (« rookie scale« ), et Victo Wembanyama touchera 120% du salaire prévu pour un rookie sélectionné en première position.

Si l’on se fie au nouveau salary cap, « Wemby » touchera 12.1 millions de dollars en 2023/24, puis 12.8 millions de dollars en 2024/25. Ensuite, les Spurs auront la possibilité d’activer des « team option » pour le prolonger une 3e, puis une 4e année avec des salaires évalués à 13.4 millions de dollars, et enfin 16.9 millions de dollars.

C’est à la fin de la 3e saison que les Spurs pourront le prolonger, et lui proposer son premier vrai contrat. Ce qui leur permettra d’éviter que Victor Wembanyama soit free agent. Ce sera en 2026, et on n’en est pas encore là…