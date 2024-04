Corliss Williamson, nouvel assistant des Wolves

Corliss Williamson revient sur les bancs. Les Wolves viennent d’annoncer que l’ancien joueur, champion NBA en 2004 avec les Pistons, allait devenir un des assistants coaches de Chris Finch.

Une expérience de plus pour Corliss Williamson, déjà passé par Sacramento entre 2013 et 2016, puis Orlando jusqu’en 2018, avant une dernière saison à Phoenix, en 2018/2019. Après avoir dirigé des équipes universitaires, notamment Arkansas (2010-2013).

« C’est fantastique d’avoir Corliss dans notre staff », a commenté le coach des Wolves. « Il va apporter de l’expérience et il aura de l’impact sur différents domaines de l’équipe. »

L’ancien sixième homme de l’année, en 2001/02, est « impatient de rejoindre Minnesota ». « On a beaucoup de talent dans cet effectif et je suis pressé de me mettre au boulot pour aider les gars », ajoute-t-il.

Welcome to Minnesota, Corliss ‘Big Nasty’ Williamson! pic.twitter.com/9OjgtEY7Zb — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 30, 2023

Corliss Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1995-96 SAC 53 12 46.6 0.0 56.0 1.1 1.1 2.2 0.4 2.2 0.2 1.4 0.2 5.6 1996-97 SAC 79 25 49.8 0.0 68.9 1.8 2.4 4.1 1.6 3.3 0.8 2.0 0.6 11.6 1997-98 SAC 79 36 49.5 0.0 63.0 2.1 3.6 5.7 2.9 3.2 1.0 2.5 0.6 17.7 1998-99 SAC 50 28 48.5 20.0 63.8 1.7 2.4 4.1 1.3 2.4 0.6 1.5 0.2 13.2 1999-00 SAC 76 23 50.0 0.0 76.9 1.6 2.2 3.8 1.1 2.5 0.5 1.5 0.3 10.3 2000-01 * All Teams 69 24 50.2 0.0 63.7 1.6 3.1 4.7 0.9 2.7 0.7 1.6 0.3 11.6 2000-01 * TOR 42 21 47.1 0.0 64.6 1.4 2.3 3.6 0.8 2.3 0.4 1.6 0.3 9.3 2000-01 * DET 27 30 53.4 0.0 62.6 2.0 4.3 6.2 1.0 3.2 1.3 1.7 0.3 15.2 2001-02 DET 78 22 51.0 20.0 80.5 1.5 2.6 4.1 1.2 2.9 0.6 1.8 0.3 13.6 2002-03 DET 82 25 45.3 18.2 79.0 1.8 2.6 4.4 1.3 2.9 0.5 1.5 0.3 12.0 2003-04 DET 79 20 50.5 0.0 73.1 1.1 2.1 3.2 0.7 2.6 0.4 1.4 0.3 9.5 2004-05 * All Teams 72 21 46.7 0.0 79.9 1.4 2.2 3.6 1.1 3.0 0.5 1.2 0.2 10.3 2004-05 * PHL 48 22 46.5 0.0 78.8 1.5 2.2 3.7 0.9 3.0 0.5 1.3 0.3 10.8 2004-05 * SAC 24 20 47.3 0.0 82.3 1.3 2.1 3.4 1.5 3.1 0.5 1.1 0.1 9.3 2005-06 SAC 37 10 41.7 100.0 77.6 0.6 1.2 1.8 0.4 1.5 0.2 0.8 0.1 3.4 2006-07 SAC 68 20 51.0 0.0 71.5 0.9 2.3 3.3 0.6 2.7 0.4 1.4 0.2 9.1 Total 822 23 49.0 13.6 71.4 1.5 2.4 3.9 1.2 2.7 0.6 1.6 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.