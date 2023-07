Draymond Green et les Warriors ont trouvé un accord qui satisfait tout le monde

Draymond Green espérait être un Warrior à vie et Golden State voulait garder l’intérieur. Les deux camps étaient donc faits pour s’entendre et ce fut le cas puisque le quadruple champion a signé un contrat de 100 millions de dollars pour les quatre prochaines saisons.

Et quand on entre dans les détails de l’accord, qui est donné par The Athletic, on remarque que chacun y trouve son compte.

Le joueur déjà évidemment. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2027, avec la dernière année (2026/2027) en option, qu’il pourra ou non activer. La date de 2026 n’est pas innocente : elle coïncide avec la fin du contrat de Stephen Curry. Draymond Green, qui aura alors 36 ans, pourrait donc quitter le navire en même temps que le MVP des Finals 2022.

43 millions d’économie en taxes pour les Warriors !

La franchise, elle aussi, n’est pas mécontente. Steve Kerr l’a dit et répété : sans Draymond Green, les Warriors ne sont plus des candidats au titre.

Les voilà rassurés, avec la présence du défenseur de l’année 2017 pour, au moins, encore trois saisons.

De plus, la première année de ce nouveau deal commencera à 22.3 millions de dollars d’après nos confrères. Un bon calcul pour Golden State car Draymond Green a, rappelons-le, refusé d’activer sa dernière année de contrat à 27.6 millions. Ces 5.3 millions d’écart font toute la différence pour les finances de la franchise. Les Warriors vont en effet économiser 43 millions de dollars en taxes !

Pas un petit exploit quand on sait qu’il faudra prochainement se pencher sur la prolongation de Klay Thompson et que la dernière année de contrat de Chris Paul, en 2024/25, n’est pas garantie. Les champions 2022 ont par conséquent réussi à se donner de l’air et de la flexibilité sur le plan financier, ce qui était loin d’être évident il y a encore quelques semaines, quand Jordan Poole était encore dans le groupe.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.