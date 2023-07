Hugo Besson avec Tacko Fall et Jabari Parker en Summer League

Dès ce soir, les summer leagues débutent, et ce sera d’abord du côté de Sacramento avec une compétition sur trois jours. Puis direction Salt Lake City, avant que toutes les équipes ne se retrouvent à Las Vegas pour la principale ligue d’été. Comme les autres franchises, les Bucks ont dévoilé leur effectif, et on y retrouve le Français Hugo Besson, sélectionné au second tour il y a un an. Coéquipier de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, il aura l’occasion de se montrer.

Dans cet effectif, il y aura bien sûr les rookies Andre Jackson et Chris Livingston, ainsi que le prometteur MarJon Beauchamp, auteur d’une saison rookie correcte. On trouve aussi plusieurs curiosités. D’abord, la présence de Jabari Parker, ancienne star de Milwaukee, qui tente, à 28 ans, de retrouver sa place en NBA. C’est une belle preuve d’humilité. A ses côtés, il y aura les 2m29 de… Tacko Fall, l’ancien chouchou du TD Garden de Boston, mais aussi Nico Mannion.

Mais les curiosités ne s’arrêtent pas là, puisque Adrian Griffin, le nouveau coach des Bucks, et son assistant Vin Baker, ont décidé d’emmener leurs fistons, Alan Griffin et Vin Baker Jr. Enfin, on verra à l’oeuvre la plus belle moustache du basket, Drew Timme, l’ancien joueur vedette de Gonzaga.