Masai Ujiri nommé officier de l’Ordre du Canada

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a annoncé vendredi la liste des 85 nommés à l’Ordre du Canada, une liste dont le président des Raptors, Masai Ujiri, fait partie.

Plus haute distinction civile du pays, elle récompense chaque année ceux et celles ayant accompli des choses exceptionnelles, par leur dévouement à la communauté, ou pour différents services rendus à la nation. « Les nommés améliorent chaque jour le sort de nos communautés et de notre pays », a résumé Mary Simon.

Aux côtés de l’écrivain Dan Levy, de l’artiste Kent Monkman ou du chanteur Andy Kim, le dirigeant de la franchise canadienne, sacrée championne NBA en 2019, a ainsi été nommé officier de l’Ordre du Canada pour ses « contributions sur les terrains de basket et en dehors », en référence à son parcours inspirant mais aussi pour ses engagements en Afrique, en plus d’être très investi dans le développement de la Basketball Africa League.

« Cela signifie beaucoup d’être honoré par un pays où mes enfants sont nés, un pays qui signifie beaucoup pour moi », a-t-il déclaré hier peu avant l’ouverture de la « free agency ». « Je suis très reconnaissant et fier, honoré que les gens pensent à moi de cette façon. Je suis heureux de vivre dans ce pays, parce que cela a été une bénédiction, d’aller dans les communautés au Canada a été incroyable pour moi. Je respecte le pays pour m’avoir accepté, moi et ma famille. Je suis convaincu qu’il y a beaucoup de gens qui le méritent plus que moi, mais je suis très reconnaissant et très fier. Je ne sais pas si j’ai déjà fait quelque chose : j’ai l’impression que le travail ne fait que commencer. J’espère que nous pourrons rendre le monde meilleur ».

Créé en 1967, l’Ordre du Canada a déjà mis à l’honneur plus de 7 800 personnes et s’est notamment donné pour mission à l’avenir que les lauréats soient davantage le reflet de la diversité du pays.

Né en Angleterre mais ayant grandi au Nigeria, Masai Ujiri possède trois passeports : anglais, nigérian et canadien.