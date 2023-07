Trae Young apporte son soutien à Ja Morant et Zion Williamson

Trae Young a profité du nouvel épisode de son podcast « From the Point » pour s’exprimer sur les situations de Ja Morant et Zion Williamson, dont les problèmes extra-sportifs ont fait les choux gras des réseaux sociaux ces dernières semaines. Le meneur d’Atlanta a d’abord tenu à leur adresser son soutien, estimant que la ligue avait besoin de les voir briller sur les terrains avant tout.

Il a également mis en avant l’importance de la bonne gestion et de l’utilisation des réseaux sociaux, que les jeunes joueurs ont parfois du mal à contrôler. Une problématique qui n’existait pas vraiment il y a encore dix ans.

« On est d’une époque où on un peu tous grandi avec ça. Depuis l’AAU, on avait tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Myspace à un certain moment. On avait tous déjà ces réseaux, ça a un peu commencé avec nous, notre génération. Donc c’est un peu bizarre, parce que quand tu arrives en NBA, c’est une tout autre expérience avec les réseaux sociaux. Je veux dire, ça devient de la folie quand on voit comment certaines situations peuvent arriver, avec Zion, Ja et même d’autres. C’est quelque chose qu’on déplore », a-t-il expliqué.

De « bons gars » qu’il espère vite revoir sur les terrains

Pour ce qui le concerne, Trae Young a révélé avoir pu compter sur les bons conseils et la discipline imposée par son père pour rester concentré sur son avenir professionnel et ne pas être influencé par ses amis ou des fréquentations douteuses qui auraient pu le dévier de son chemin.

« Pour moi, c’était devenu naturel de gérer ce rôle de modèle pour les plus jeunes, car, peut-être depuis le collège, je me rappelle mon père qui me disait toujours : ‘Pense comme un pro, prépare toi comme un pro, prends soin de toi comme un pro’. Je me souviens que mes amis voulaient que je sorte avec eux lorsque le week-end arrivait, mais je ne pensais même pas à ce genre de choses. J’étais déjà tellement dans ‘Comment je vais réussir à intégrer la ligue, comment je dois penser comme un pro, à quel point je dois être à la salle, me lever à 6h00 du matin pour travailler avant d’aller à l’école' », assure-t-il. « Du coup, quand je suis devenu pro, ce n’était pas spécialement nouveau pour moi, rien n’a vraiment changé ».

Alors que Ja Morant est sous le feu des critiques pour sa « passion » pour les armes à feu et que Zion Williamson a été accusé d’entretenir des relations extra-conjugales lors de l’annonce de la grossesse de sa compagne, Trae Young veut désormais que les deux jeunes All-Stars retrouvent vite les terrains. Pour faire parler d’eux par leur jeu.

« Je veux dire que je les connais personnellement, alors j’espère vraiment qu’ils se sortiront de cette situation et qu’ils s’en sortiront bien, parce qu’ils sont tellement talentueux, ils sont tellement bons. La ligue a besoin de ce type de joueurs pour perdurer, parce qu’évidemment, des gars comme LeBron James, comme Kevin Durant, vieillissent, et sont sur le point de commencer à quitter la ligue. On a besoin de gars comme Ja et Zion, qui sont tellement talentueux, dans la ligue. Et j’insiste pour les deux, ce sont vraiment de bons gars. Et pour Zion, je crois que pour lui, il sera surtout question de retrouver la santé. Il a juste besoin d’être sur le terrain. J’espère qu’il va vraiment se remettre en bonne santé physiquement ».

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 1.0 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 Total 353 34 43.7 35.1 87.6 0.7 3.0 3.7 9.3 1.7 1.0 4.1 0.1 25.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.