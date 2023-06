Dennis Schroder pense avoir convaincu les Lakers de le garder

L’évolution du niveau salarial de Dennis Schroder est scrutée de près ces dernières saisons. Deux ans après avoir tourné le dos à cette fameuse offre de 84 millions de dollars sur quatre ans, le meneur des Lakers est de retour le marché avec le statut de « free agent » non-protégé.

« Je sais que j’aurais pu obtenir beaucoup plus d’argent que ces deux dernières années. Je suis capable de diriger une équipe et d’aider à organiser une équipe pour gagner. Et je pense que j’ai, bien sûr, plus de valeur qu’un contrat minimum ou 5,9 millions de dollars », affiche aujourd’hui l’Allemand qui avait signé pour ce montant en 2021 aux Celtics.

Une partie de la « mid-level exception » sur Dennis Schroder ?

Il avait par la suite été transféré aux Rockets en cours de saison, avant de retourner aux Lakers en septembre dernier au salaire minimum. « Au lieu de fuir quelque chose qui ne s’est pas terminé de la bonne manière, revenez-y. Retournez-y et acceptez-le. La plupart des gens pensaient qu’il ne retournerait pas là-bas. On devait trouver le moyen qui nous donnerait l’occasion de reconstruire la perception de Dennis », décrit son agent, Mark Bartelstein.

Opération réussie puisqu’il a retrouvé un niveau de production convenable et essayant de ne pas trop tirer la couverture sur lui. Même s’il s’est effondré en playoffs avec 7 points de moyenne et un peu moins de 40% de réussite. Cet été, selon ESPN, les Lakers aimeraient utiliser leur « midlevel exception » de 12,4 millions de dollars pour garder Schroder. Mais cette somme ne serait pas uniquement utilisée pour lui.

De la concurrence sur son poste

« À chaque fois que les Lakers viendront me voir en me disant : ‘Écoutez, voilà ce qu’on peut faire, voilà la situation et on veut te garder’, alors on verra s’ils apprécient vraiment ce que j’ai fait », s’imagine le joueur de 29 ans, en référence au montant de ce nouveau contrat potentiel.

« J’ai un club en Allemagne. C’est la première division allemande et je sais qu’il faut prendre des décisions difficiles. Je ne suis pas rancunier. J’aimerais revenir parce que je connais les gars maintenant. Ma deuxième année avec AD (Anthony Davis) et Bron (LeBron James) s’est très bien passée. Même quand D-Lo (D’Angelo Russell) est arrivé, AR (Austin Reaves), beaucoup de manieurs de ballon… J’ai trouvé ma voie », peut se féliciter le joueur drafté par les Hawks en 2013.

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 Total 687 27 43.4 33.7 83.6 0.4 2.5 2.9 4.7 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.