Les Pelicans laissent Herb Jones devenir free agent… pour mieux le prolonger ?

Avec l’arrivée du nouvel accord collectif, les équipes s’adaptent et adoptent des stratégies inhabituelles à l’approche de la « free agency ». Ainsi, alors que les Pelicans tiennent pourtant beaucoup à Herb Jones, leur belle trouvaille du deuxième tour de la Draft 2021, ils ont choisi de décliner leur « team option » sur le précieux ailier, qui devient donc free agent protégé avec un an d’avance.

À partir de ce soir, minuit, Herb Jones va donc entrer sur le marché des « free agents » protégés et pourra signer n’importe quelle « offer sheet », que les Pelicans pourront évidemment égaler. À moins que les deux camps n’aient déjà une petite idée d’un contrat en tête, et qu’ils trouvent un terrain d’entente dès les premières minutes pour empêcher une autre équipe de faire grimper les enchères, et ainsi contrecarrer les plans des Pelicans…

L’ancien joueur de la fac’ d’Alabama est en tout cas éligible à une prolongation d’environ 50 millions de dollars sur quatre saisons, selon Bobby Marks. Un tarif intéressant pour un « role player » productif, notamment en défense, alors que les Pelicans n’ont autrement quasiment aucune marge de manœuvre financière cet été…

La fin pour Jaxson Hayes et Willy Hernangomez ?

Toujours au rayon des décisions du « front office », notons aussi que Jaxson Hayes et Willy Hernangomez ne semblent eux plus dans les plans de La Nouvelle-Orléans.

Les deux pivots remplaçants des « Pels » sont effectivement poussés vers la sortie, puisque la direction de la franchise n’a pas souhaité garantir leur année de contrat pour la saison 2023/24 : le premier n’a ainsi pas reçu de « qualifying offer », quand le second n’a pas vu sa « team option » être activée.

Les deux joueurs sont donc désormais free agents non protégés, et devront sans doute se trouver un nouveau point de chute à partir de minuit, alors qu’ils n’ont jamais vraiment intégré les plans de Willie Green.