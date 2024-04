All-Star Game 2025 : la candidature de San Francisco se précise

La concurrence promet d’être rude pour les candidats à l’organisation du All-Star Game 2025. Avec Los Angeles, Milwaukee et Atlanta déjà sur les rangs, la candidature de San Francisco sera également à suivre.

La Baie espère mettre l’accent sur l’organisation de grands événements sportifs pour les années à venir, entre la MLB qui pourrait organiser son « Winter Meeting » en 2024, et le potentiel accueil du Superbowl à Santa Clara en 2026. Le All-Star Game NBA complétera-t-il le programme en 2025 ?

L’info, qui était connue depuis février 2022, a pris une nouvelle dimension depuis que le San Francisco Business Times a révélé avoir eu en sa possession des documents provenant des organisateurs du Moscone Center et faisant état de simulations de réservations de nuits d’hôtels en date du 14 février 2025 en vue d’un « événement sportif confidentiel » organisé par la NBA.

Le Chase Center pour atout

Un représentant des Warriors et du Chase Center a déclaré au SFBT que la NBA était consciente de l’intérêt porté par la ville, mais « qu’aucun plan n’a été finalisé à ce jour ».

« Le All-Star Weekend est un événement mondial très attendu par notre ligue, nos joueurs, nos fans et nos partenaires, et il présente le meilleur de la NBA chaque saison. Nous serions intéressés par l’organisation du All-Star Game pour la troisième fois dans la Baie, et nous serions ravis d’accueillir les fans du monde entier au Chase Center », a déclaré Kimberly Veale, en charge de la communication institutionnelle pour les Warriors.

Si le dernier All-Star Game dans la Baie avait eu lieu à Oakland en 2000, San Francisco n’a plus accueilli l’événement depuis 1967.

La ville peut par ailleurs se targuer de bénéficier de structures relativement neuves puisque le Chase Center a été inauguré en 2019 et que le Moscone Center, prévu pour les événements annexes, a été rénové en 2018.