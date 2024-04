Les Mavericks vont garder Reggie Bullock

Les Mavericks avaient un choix à faire avec Reggie Bullock. La dernière année de contrat de l’arrière/ailier est à 10.5 millions de dollars, dont 5.5 sont garantis. La franchise pouvait donc décider de couper l’ancien joueur des Knicks jusqu’à ce jeudi soir, afin d’économiser cinq millions de dollars.

Mais d’après Marc Stein, les dirigeants de Dallas vont garantir cette dernière année et ainsi conserver Reggie Bullock pour la saison prochaine. Le joueur de 32 ans sera donc libre en 2024.

Avec ses 7.2 points et 3.6 rebonds de moyenne, à 38% de réussite à 3-pts en 30 minutes par match, Reggie Bullock s’est imposé comme un joueur important de la rotation de Dallas. Il a même été titulaire 55 fois cette saison, dans ce rôle de « 3&D » si recherché en NBA. Et dont Dallas a bien besoin aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving.

Reggie Bullock Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 LAC 43 9 35.5 30.1 77.8 0.3 1.0 1.3 0.3 0.6 0.2 0.3 0.0 2.7 2014-15 * All Teams 36 9 34.3 32.6 66.7 0.0 1.4 1.4 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 1.9 2014-15 * LAC 25 11 42.6 38.5 80.0 0.0 1.6 1.6 0.2 0.7 0.4 0.2 0.1 2.6 2014-15 * PHX 11 7 6.3 0.0 50.0 0.1 0.8 0.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 2015-16 DET 37 12 43.9 41.5 93.3 0.4 1.5 1.8 0.7 0.8 0.3 0.2 0.1 3.3 2016-17 DET 31 15 42.2 38.4 71.4 0.4 1.7 2.1 0.9 0.7 0.6 0.3 0.1 4.6 2017-18 DET 62 28 48.9 44.5 79.6 0.4 2.1 2.5 1.5 1.1 0.8 0.8 0.2 11.3 2018-19 * All Teams 63 30 41.2 37.7 85.9 0.4 2.4 2.8 2.1 1.7 0.6 1.0 0.2 11.3 2018-19 * DET 44 31 41.3 38.8 87.5 0.5 2.3 2.8 2.5 1.8 0.6 1.2 0.1 12.1 2018-19 * LAL 19 28 41.2 34.3 81.0 0.1 2.5 2.6 1.1 1.6 0.8 0.6 0.4 9.3 2019-20 NYK 29 24 40.2 33.3 81.0 0.5 1.9 2.3 1.5 1.9 0.9 0.7 0.1 8.1 2020-21 NYK 65 30 44.2 41.0 90.9 0.3 3.2 3.4 1.5 2.3 0.8 0.7 0.2 10.9 2021-22 DAL 68 28 40.1 36.0 83.3 0.5 3.1 3.5 1.2 1.6 0.6 0.6 0.2 8.6 2022-23 DAL 78 30 40.9 38.0 70.3 0.4 3.2 3.6 1.4 2.1 0.7 0.5 0.2 7.2 2023-24 HOU 43 10 42.0 40.9 100.0 0.1 1.5 1.6 0.4 0.7 0.3 0.2 0.1 2.2 Total 555 23 42.5 38.5 82.7 0.3 2.3 2.6 1.2 1.4 0.6 0.5 0.2 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.