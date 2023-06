Equipe de France : Vincent Collet s’explique sur ses choix

À moins de deux mois du début de la compétition, on connaît maintenant le nom des 12 joueurs qui, à moins d’un malheureux contretemps, défendront les couleurs de la France à la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre).

Une liste qui était, dans l’ensemble, celle attendue par les observateurs des Bleus, même si Vincent Collet a connu quelques difficultés au moment de constituer cette sélection…

« Nous n’avons jamais fait autant de réunions avec mes assistants que cette année », a-t-il concédé en conférence de presse. « Lorsque l’on prend 15-16 joueurs, les arbitrages peuvent être retardés, mais sélectionner les 12 joueurs, c’est ce que nous avions déjà fait à Tokyo dans une logique de gain de temps. C’était une liste difficile à composer, et elle a même dû être recomposée au dernier moment car nous avons appris tardivement le forfait de Victor Wembanyama. »

Le sélectionneur français, qui a « essayé » de faire venir le nouveau phénomène des Spurs, malgré les enjeux imposés par son statut de numéro un de la Draft, pourra en tout cas compter sur la présence de son duo majeur, Evan Fournier – Rudy Gobert, en plus de s’appuyer sur les retours de ses tauliers, Nicolas Batum et Nando de Colo.

« Habituellement on fait une liste à 7 joueurs extérieurs et 5 joueurs intérieurs », a d’abord rappelé Vincent Collet. « Cette année, Nicolas Batum a un peu glissé vers l’intérieur, même s’il sera principalement utilisé en ailier. […] Sa réintégration, et celle de [Nando] de Colo, permettra d’exploiter encore mieux le jeu intérieur. »

Deux surprises… pour en éviter une mauvaise ?

Pas mal de classique donc, même s’il existe aussi des surprises. À commencer par le poste de meneur, où l’on peut souligner le retour de Frank Ntilikina, mais surtout la présence de Sylvain Francisco. Celui-ci a notamment été préféré à l’expérimenté Andrew Albicy, que beaucoup considéraient pourtant comme indéboulonnable aux yeux de son sélectionneur…

« C’est le poste sur lequel on a le plus hésité », a en tout cas admis Vincent Collet. « L’émergence de Sylvain, que nous avons pu constater lors des dernières fenêtres, ainsi que son évolution et son âge, ont fait que nous avions envie de l’intégrer. On considérait ensuite qu’avoir deux meneurs de petite taille était un luxe que l’on ne pouvait pas se permettre. On a beaucoup réfléchi aux équilibres et aux complémentarités dans l’association des joueurs. Ils sont quatre à pouvoir aider à la mène. Sylvain est un meneur pur et on peut considérer que Frank l’est également. »

L’autre surprise –pour ne pas carrément dire la principale–, c’est l’apparition de Yakuba Ouattara dans la liste. Visiblement, le joueur de Monaco sera appelé à jouer les « energizers » en sortie de banc, tel son nouveau coéquipier Terry Tarpey lors du dernier Eurobasket…

« On a vu cette année, et de façon magnifique, que Yakuba cassait souvent la figure du meneur adverse pendant 6-7 minutes », ironisait ainsi Vincent Collet, qui a pu s’en rendre compte de lui-même en finale de Betclic Élite, avec Boulogne-Levallois.

Ajoutez à cette base des éléments comme Élie Okobo, Guerschon Yabusele, Moustapha Fall ou encore Mathias Lessort et vous obtenez-là une équipe qui, sur le papier, semble armée pour aller chercher un nouveau podium international. Encore faut-il que la logique soit respectée sur le terrain…

« C’est très français de faire en sorte que les victoires et les médailles deviennent la norme. Il faut pourtant réinventer le chemin à chaque fois, créer les conditions pour transformer en essai notre ambition. C’est une fierté de faire partie des favoris, mais on connaît notre sport et beaucoup d’équipes peuvent prétendre à ce statut. À l’Eurobasket, la meilleure équipe sur le papier n’a pas passé les huitièmes de finale », a répété Vincent Collet, en référence à la Serbie, ambitieux mais prudent.