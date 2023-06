Côté Phoenix, on ne cherche plus à transférer Deandre Ayton

En froid avec Monty Williams, et prolongé malgré lui il y a un an après avoir d’abord accepté une offre des Pacers, Deandre Ayton portera toujours le maillot des Suns à la rentrée. C’est ce que rapporte le Bleacher Report qui explique que la direction a décidé de lui faire confiance pour la saison à venir.

Samedi, on avait appris que les Suns cherchaient toujours à s’en séparer, dans l’optique de récupérer Tobias Harris, en provenance des Sixers. Philly n’a pas donné suite, et les Suns préfèrent donc stopper ce projet, et s’appuyer sur leur pivot pour épauler Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant.

Frank Vogel veut le relancer

A six jours du début de la « free agency », les Suns préfèrent se concentrer sur le recrutement d’une demi-douzaine de joueurs, la plupart au salaire minimum. Peut-être que Frank Vogel a joué un rôle important dans ce revirement puisque le nouveau coach de Phoenix apprécie de jouer avec un vrai pivot, comme c’était le cas à Indiana et aux Lakers. Lors de sa prise de fonction, il avait expliqué qu’il comptait beaucoup sur l’intérieur bahaméen.

« La première chose que je peux appliquer, c’est une confiance directe. Parce que je l’ai fait, et que j’en ai fait partie. Si le talent est là, tu peux galvaniser un groupe et prendre la ligue d’assaut », avait-il expliqué. « Il peut être très dissuasif défensivement et il y a encore des domaines où il peut se développer offensivement. J’ai bien l’intention d’être proche de lui et de le relancer pour en faire un joueur de niveau All-Star. ».

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 Total 303 31 59.7 26.3 75.5 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.