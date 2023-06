Pacers : Mojave King va repartir à l’étranger

Opter pour la Team Ignite n’est pas un passeport assuré pour le premier tour de la Draft. Sidy Cissoko peut en témoigner, et son coéquipier Mojave King aussi. Il y a un an, le Néo-zélandais avait choisi de quitter la NBL et de rejoindre cette sélection de G-League pour taper dans l’oeil des scouts.

Finalement, il s’en sort avec une modeste 47e place dans la Draft, et il est devenu le 3e « Kiwi » de l’histoire à être drafté après Sean Marks et Steven Adams. Mais l’Indy Star révèle aussi qu’il ne sera pas intégré dans l’effectif des Pacers. Les Pacers ont prévu de donner leurs « two-way contract » à Isaiah Wong (55e choix), au joueur non drafté Oscar Tshiebwe et Kendall Brown, aperçu à six reprises cette saison en NBA, devrait récupérer le 3e et dernier contrat.

Pour King, dont les droits appartiennent aux Pacers, la seule option est de repartir à l’étranger, et sans doute en NBL où il a déjà évolué aux Adelaide 36ers et aux Southland Sharks.