Bilal Coulibaly est fier de porter le numéro de Gilbert Arenas

A des milliers de kilomètres de Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly a vécu aussi sa première conférence de presse pour l’officialisation de son arrivée aux Wizards. Toujours aussi souriant et détendu, l’ancien ailier des Mets 92 a choisi de porter le numéro 0. A Washington, ce n’est pas un numéro comme les autres puisque personne ne l’avait porté depuis Gilbert Arenas.

« Je suis très fier de porter ce numéro. Je sais que l’Agent Zero est le dernier à l’avoir porté, et et je lui adresse tout mon respect. J’ai passé une excellente année cette saison avec ce numéro. J’espère que cela va continuer » a expliqué l’ancien coéquipier de Wembanyama.

Un SMS de Jordan Poole

Lors de ce point presse, Coulibaly a confirmé que Mikal Bridges était son modèle : « Je veux juste voir comment il défend, comment il attaque sur le pick-and-roll et tout le reste ». Il a aussi révélé qu’il avait reçu un SMS de Jordan Poole qui lui souhaitait la bienvenue à Washington. Autres textos reçus, ceux de Kevin Seraphin et Ian Mahinmi, deux Français passés par la franchise.

« Même avant d’être drafté, je leur parlais » explique-t-il à The Athletic. « Je me suis entraîné avec Kevin Séraphin. Dès que j’ai été drafté, ils m’ont appelé et m’ont juste souhaité bonne chance. Ils m’ont dit qu’ils allaient venir à Washington pour me soutenir. »

Le futur « franchise player » des Wizards ?

A 18 ans, et alors qu’il a réellement explosé que cette année, Coulibaly ne cache pas ses ambitions. Comme Wembanyama, il vise les sommets. « Je veux être un bon « two-way player ». Mais je veux aussi être un franchise player dans les quatre ans. »

C’est ambitieux, mais la franchise ouvre un nouveau chapitre de son histoire après le départ de Bradley Beal, et il y a des places à prendre. Du côté des dirigeants, on est persuadé d’avoir trouvé la perle rare. « Il possède un mélange rare de jeunesse, de qualités athlétiques, de vitesse, et de qualités pour dribbler, faire des passes et défendre à un niveau élevé » souligne Will Dawkins, le nouveau GM. « C’est un ‘two-way player’ en qui on a toute confiance. Il possède une excellente base pour commencer. »