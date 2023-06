Petit échange entre les Lakers et les Pacers

Alors que le nom des Lakers est apparu mercredi dans les rumeurs de transfert, les dirigeants ont opéré une première manoeuvre en récupérant le 40e choix de la Draft. Il appartenait aux Pacers, et en échange, les Lakers cèdent leur 47e choix et du « cash ».

Après ce petit échange, les Lakers possèdent les 17e et 40e choix dans la Draft, et on saura dans la soirée si les Lakers ont des vues précises sur des joueurs, ou s’ils vont s’en servir pour effectuer un échange plus important.

Du côté d’Indiana, la direction continue de monnayer ses choix de Draft. Les Pacers en possédaient cinq en début de saison, et en 24 heures, ils viennent de céder un premier tour aux Nuggets, puis donc de lâcher leur second tour le plus élevé à Los Angeles. Ce n’est pas certain qu’ils en restent là puisqu’ils ont encore quatre choix : les 7e, 26e, 47e et 55e.