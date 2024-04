Plusieurs équipes s’intéressent à Tobias Harris

Joueur plutôt intéressant dans un collectif, qui peut ponctuellement servir de facteur X, Tobias Harris entrera dans la dernière de son contrat en 2023/24. Une ultime année qui pèse lourd : 39.2 millions de dollars !

Et on apprend que, même si les Sixers n’ont pas l’intention de se séparer de l’ancien d’Orlando ou de Detroit, plusieurs équipes se renseignent sur l’ailier fort, qui entre dans la dernière année de son contrat.

L’Inquirer annonce en effet que les Pacers, les Pistons et les Cavaliers cherchent à savoir si Tobias Harris est disponible ou non. Indiana serait d’ailleurs l’équipe la plus intéressée.

Mais comme la franchise de Philadelphie n’est pas vendeuse, les Sixers en demandent beaucoup, beaucoup trop, pour céder Tobias Harris. Le voir quitter les Sixers lors de la Draft semble donc improbable pour l’instant.

Surtout qu’il y a le dossier James Harden à régler et que Nick Nurse arrive sur le banc cet été. Par conséquent, Daryl Morey et les Sixers peuvent être patients et pourront toujours échanger Tobias Harris d’ici la « trade deadline » de 2024, si nécessaire ou si les enchères montent. Voire pourquoi pas le prolonger, mais à un prix logiquement plus raisonnable que lors de son dernier contrat en 2019 (180 millions sur cinq ans)…

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 67 34 48.6 35.1 87.7 1.1 5.3 6.4 3.1 1.7 1.0 1.4 0.6 17.2 Total 894 32 47.8 36.8 83.4 1.0 5.2 6.2 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.