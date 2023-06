Un ancien coéquipier de Jayson Tatum dans le staff des Celtics

Selon 247Sports, les Celtics vont compléter leur staff avec Amile Jefferson qui exerçait jusque-là comme assistant à Duke. Âgé seulement de 30 ans, il avait intégré le staff des Blue Devils en 2021, sous la direction de Mike Krzyzewski, et il avait conservé sa place après la prise de fonctions de Jon Scheyer.

Avant de passer au coaching, Amile Jefferson avait joué pendant quatre ans au niveau professionnel, dont un bref passage en NBA du côté du Magic entre 2018 et 2020 où il n’avait disputé qu’une trentaine de rencontres. En 2020, il avait d’ailleurs signé un contrat de 10 jours avec les Celtics, qui n’avaient pas donné suite.

Un ancien Blue Devil

À l’université, cet ancien intérieur avait porté fièrement les couleurs de Duke entre 2012 et 2017, et il en avait même été capitaine pendant trois saisons, un record sous Coach K.. Avec les Blue Devils, il a été sacré champion NCAA en 2015, et lors de sa dernière saison universitaire, il a même évolué aux côtés d’un certain Jayson Tatum, dans un effectif où on trouvait aussi Luke Kennard, Grayson Allen et Harry Giles.

Pour cette première expérience comme assistant en NBA, Jefferson sera entouré de pointures puisque Boston a recruté Sam Cassell et Charles Lee.