All-Star Game 2024 | Le stade des Colts va accueillir la journée des concours

Confiée aux Pacers, l’organisation du All-Star Game 2024 va innover ! En marge du match des étoiles qui se tiendra le dimanche 18 février au Bankers Life Fieldhouse d’Indianapolis, le stade Lucas Oil Stadium va être mis à contribution pour recevoir la soirée des concours qui se tiendra la veille. On y retrouvera ainsi le « Skills Challenge » ainsi que les concours de dunks et de tirs à 3-points.

L’entrée dans le stade où résident habituellement les Colts (NFL) et l’Eleven d’Indy (USL) permet de voir les choses en grand puisque la capacité d’accueil pour le public pourrait passer de 17 000 à 35 000 places dans une configuration inédite avec la possibilité de réserver une partie du terrain pour le côté sportif, et l’autre côté pour des concerts ou autres animations. La mise en vente des billets pour le All-Star Game 2024 débutera le 24 juillet.

Un clin d’oeil historique

« Le State Farm All-Star Saturday Night est l’une des soirées les plus excitantes et divertissantes de tout le sport, et le fait de l’organiser au Lucas Oil Stadium, l’un des sites les plus emblématiques du football américain, qui a également été conçu pour des événements basket, nous permet de rendre ce rendez-vous plus accessible que jamais à notre communauté », a déclaré le PDG de Pacers Sports & Entertainment, Rick Fuson.

Stade couvert, le Lucas Oil Stadium a notamment été le théâtre de trois Final Four NCAA depuis son inauguration en 2008. Il y a aussi un côté pratique puisqu’il est situé à deux pas du Bankers Life Fieldhouse des Pacers. Enfin, c’est également un clin d’œil puisque lors de la première (et seule) organisation d’un All-Star Game à Indianapolis, en 1985, l’événement avait déjà eu lieu dans un stade, l’ancienne enceinte des Colts en l’occurrence, le RCA Dome.